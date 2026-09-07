Dierre Basket, primo test formativo a Catanzaro in preparazione alla nuova stagione

Un esordio molto competitivo per il nuovo corso della Dierre Reggio Calabria. Nel primo test match della preseason, la formazione bianco-blu ha lasciato scorie positive e diversi dati sui quali lavorare sul parquet del che rientrano nella fisiologia di un gruppo nuovo ancora da rodare.

I parziali finali (26-9, 23-8, 18-17, 25-12) dipingono un divario netto, con i padroni di casa subito avanti e capaci di scappare via già nel primo quarto. La Dierre ha pagato dazio contro una formazione di Serie B Interregionale rodata e fisica, con tanti elementi confermati, una categoria di differenza ed un’amichevole già giocata(contro Rende) mostrando i classici alti e bassi di una squadra che sta cercando di costruire la propria identità.

Nonostante il punteggio, non mancano le note liete per i bianco-blu. Il reparto avversario ha risposto presente, con Sorokas e Albertinazzi che sono stati i migliori in campo per intensità e concretezza. A loro da casa Dierre si sono aggiunti gli spunti di Marcone e Vozza, che insieme a Natalini hanno provato a dare scossa alla manovra offensiva, alternando ottime giocate a cali di concentrazione preventivabili.

Il tecnico bianco-blu, Dario Lo Storto a fine partita: “Non sono molto soddisfatto, seppur fosse la primissima nostra uscita. Abbiamo mostrato sprazzi di buona pallacanestro condividendo il pallone, ma tante altre volte no. È chiaro che dobbiamo pensare a lavorare. Testa bassa, chiudendoci in palestra verso i nostri obiettivi. Questo è un test primordiale, abbiamo tutto il tempo per conoscerci e migliorare“.

Il cammino di avvicinamento all’inizio del campionato è ancora lungo e intenso. La Dierre avrà modo di crescere e mettersi alla prova nei prossimi impegni, a cominciare dal quadrangolare in programma il 12 e 13 settembre al Palamilone di Milazzo, dove troverà Svincolati, Barcellona Basket e Basket School Messina. Successivamente, il 16 settembre, è atteso un test-match di lusso contro la rappresentante calabrese del girone Nord, insieme al Pollino, ovvero la neopromossa Pirossigeno, in quel della Campania. Tre giorni dopo, il 19 settembre, ci sarà la gara di ritorno, questa volta in casa, al Pianeta Viola di Reggio Calabria. Saranno appuntamenti cruciali per affinare gli automatismi e gioco di squadra.