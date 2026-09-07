Reggina, Rossetti: ‘Il mister ha una mentalità vincente. Abbiamo un solo obiettivo’

Esordio con gol per il centrocampista Rossetti. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Con mister Marchionni ho un rapporto bellissimo, a Ravenna siamo stati veramente bene. E’ uno che in settimana chiede tanto, non molla mai, ha una mentalità vincente e io in questo mi ritrovo. Nulla viene dato per scontato, qui si deve spingere perchè vestiamo una maglia importante e tutti siamo venuti per raggiungere quell’obiettivo. Sono veramente felice di essere alla Reggina e di avere un tecnico come Marchionni.

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C’è tanta qualità in questo gruppo, qualcuno non lo conoscevo e mi ha sorpreso. La concorrenza è importante, tiene alto il livello degli allenamenti durante il corso della settimana. Chi gioca dall’inizio sa quello che deve fare e anche chi subentra. In testa abbiamo un solo obiettivo a prescindere dai minuti che si sta in campo. Conta solo vincere. Ho accettato di scendere in serie D, perchè sono un ragazzo che ragiona molto su quello che sente dallo stomaco. Se vedo che c’è un progetto giusto non guardo la categoria. Piazza storica, una proprietà importante, un mister come Marchionni, ci sono solo aspetti positivi. Sono un calciatore di quantità e intensità, devo trovare un pò di minutaggio e forse anche un pizzico di qualità. Posso giocare un pò in tutti i ruoli del centrocampo”.