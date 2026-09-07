Subbuteo, Romeo: ‘Grande soddisfazione per l’oro mondiale di Marco Averna’

“Tantissimi auguri a Marco Averna, campione mondiale di subbuteo. Il giovanissimo reggino ha conquistato il titolo individuale Under 12 alla FISTF World Cup 2026 di Parigi“. Ad affermarlo, in una nota, il consigliere comunale Carmelo Romeo.

“Faccio i miei complimenti a Piero Ielapi, presidente della Federazione Italiana Sport Calcio da Tavolo (FISCT), e ad Antonino Criserà, presidente del “Subbuteo Club Reggio Calabria” – ha affermato Romeo – per il lungo e proficuo percorso avviato in questa disciplina, che ha trovato spazio nella città di Reggio Calabria.

A Marco, che ha battuto l’avversario spagnolo in finale – ha aggiunto Romeo – vanno le congratulazioni, poiché sin dall’esordio in una coppa del mondo è riuscito a conquistare la medaglia d’oro. Complimenti anche agli altri due giovanissimi sportivi saliti sul podio, che si è colorato d’amaranto: Samuele Murabito e Aleksandar Rossitto, anche loro del “Subbuteo Club Reggio Calabria”, giunti terzi classificati a pari merito.

Negli anni passati l’Amministrazione comunale ha cercato di valorizzare il subbuteo, ospitando tra l’altro ben due edizioni del torneo nazionale “Guerin Subbuteo”, che si sono svolte nella città dello Stretto e che hanno certamente rappresentato una spinta ulteriore per la crescita e nuovi stimoli per la disciplina”.