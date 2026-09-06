Reggio, controlli a tappeto nelle zone della movida: 6 patenti ritirate. Locali sanzionati

Oltre 140 veicoli controllati, 58 violazioni amministrative, locali sanzionati e tre denunce per furto aggravato di energia elettrica

Un fine settimana di controlli straordinari sul territorio per la Polizia Locale di Reggio Calabria, impegnata in un servizio mirato alla sicurezza stradale e al contrasto delle condotte irregolari nei luoghi della movida.

Le attività, svolte nella notte tra venerdì e sabato, hanno coinvolto 20 unità operative, con l’impiego di due stazioni mobili, cinque autovetture, tre precursori etilometrici, un etilometro e un drug test.

Nel corso del servizio sono stati controllati oltre 140 autoveicoli e circa 90 conducenti sono stati sottoposti alla verifica preliminare del tasso alcolemico.

Sei conducenti positivi all’alcol test: quattro denunciati

Dai controlli sono emersi sei casi di guida in stato di ebbrezza alcolica, riguardanti principalmente persone di età compresa tra i 25 e i 35 anni.

Per quattro automobilisti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica, dopo che il valore rilevato ha superato la soglia di 0,80 grammi per litro, limite oltre il quale la normativa prevede conseguenze penali.

Complessivamente sono state sei le patenti ritirate e 58 le violazioni amministrative contestate durante il servizio.

Controlli nei luoghi della movida: sanzioni sul Lungomare Falcomatà

L’attività della Polizia Locale ha riguardato anche le principali aree della movida reggina.

Tra le violazioni accertate figura un caso di abbandono illegittimo di rifiuti e una violazione del regolamento di polizia urbana con applicazione del Daspo urbano per ubriachezza molesta.

L’intervento ha riguardato un uomo di nazionalità indiana, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso sul Lungomare Falcomatà in evidente stato di ubriachezza mentre arrecava molestie ai presenti.

La persona, priva di documenti, è stata accompagnata al comando della Polizia Locale per le procedure di identificazione attraverso rilievi fotodattiloscopici.

Tentate fughe durante i controlli: due automobilisti bloccati

Durante un posto di controllo notturno istituito nei pressi della Stazione Centrale di Reggio Calabria, due conducenti hanno tentato di sottrarsi alla verifica.

Entrambi sono stati prontamente inseguiti, raggiunti dagli agenti e successivamente sanzionati.

Tre denunce per furto aggravato di energia elettrica

Nel corso delle attività del fine settimana sono state inoltre denunciate tre persone per furto aggravato di energia elettrica.

Gli accertamenti sono stati effettuati con la collaborazione dei tecnici Enel, nell’ambito di verifiche ispettive su alcune attività.

Ulteriori sanzioni hanno riguardato esercizi pubblici che non mettevano a disposizione dei clienti gli strumenti necessari per la misurazione del tasso alcolemico.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni

La Polizia Locale annuncia che servizi analoghi continueranno anche nelle prossime giornate, con l’obiettivo di rafforzare i controlli sulla sicurezza stradale, sul rispetto delle regole e sulla tutela dei cittadini.

Per tutte le persone deferite all’autorità giudiziaria resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.