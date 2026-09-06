Memorial “Serena DAF”. Al Tempietto di Reggio Calabria il gran finale

Entra nel vivo e si avvia verso il gran finale la giornata conclusiva del Memorial “Serena DAF” (organizzato nell’ambito del Truck Festival “Rombo di Passione”), l’intensa due giorni ospitata nell’area del Tempietto di Reggio Calabria. Il raduno, nato per rendere omaggio alla memoria di Saveria Doldo — conosciuta e amata dall’intera comunità dei camionisti come “Serena DAF” —, ha richiamato in riva allo Stretto centinaia di giganti della strada e appassionati giunti da ogni parte d’Italia.

​Dopo la sfilata mattutina, la giornata ha visto un momento centrale e sentitissimo: il grande pranzo dell’autista, un’occasione iconica di convivialità dove colleghi, famiglie e visitatori si sono ritrovati intorno alla tavola per condividere i piatti della tradizione, aneddoti di viaggio e il ricordo caloroso di Serena.

​Nel pomeriggio e per tutta la serata, la manifestazione proseguirà a pieno ritmo fino alla conclusione della kermesse.

​Il programma fino a tarda notte

​Pomeriggio e intrattenimento: L’area espositiva e lo stand gastronomico continuano ad accogliere il pubblico con musica Truck animazione e l’esposizione dei bestioni su gomma.

​Valutazione della Giuria: Gli esperti ultimeranno le analisi dei veicoli per assegnare i premi relativi a personalizzazioni, luci, allestimenti e interni.

​Cerimonia di Premiazione: Il momento clou vedrà la consegna dei trofei ai migliori truck del raduno e i ringraziamenti ufficiali da parte degli organizzatori e della famiglia.

​Chiusura: La manifestazione si avvierà alla conclusione verso mezzanotte, quando si spegneranno i riflettori su una grande giornata di festa, memoria e fratellanza su strada.