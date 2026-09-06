Secondo test stagionale per la Pallacanestro Viola: buone indicazioni contro Piazza Armerina
I neroarancio riprenderanno la preparazione martedì mattina in vista dell’inizio del campionato nazionale
06 Settembre 2026 - 12:09 | Comunicato
Secondo test della preseason per la Pallacanestro Viola, impegnata nel confronto con la Siaz Piazza Armerina, formazione che, come i neroarancio, prenderà parte al prossimo campionato di Serie B Nazionale.
Un appuntamento utile per proseguire il percorso di preparazione e verificare sul campo il lavoro svolto in queste prime settimane.
Nei primi due quarti coach Michele Carrea utilizza il test per provare diverse soluzioni e combinazioni. La Viola subisce inizialmente l’energia e l’intensità di Piazza Armerina, che chiude avanti il primo periodo sul 17-14 e va all’intervallo sul 43-33.
Al rientro dagli spogliatoi cambia l’inerzia del confronto. I neroarancio aumentano intensità e ritmo, trovano maggiore continuità sui due lati del campo e nel terzo quarto ribaltano il punteggio, portandosi avanti 59-52.
La crescita prosegue nell’ultimo periodo, nel quale la Viola mantiene il controllo e amplia il vantaggio fino al 59-81 conclusivo.
Un test che offre indicazioni interessanti soprattutto per la capacità della squadra di reagire alle difficoltà incontrate nella prima parte e di cambiare passo nel corso della gara, contro un’avversaria della stessa categoria.
I parziali:
17-14
43-33
52-59
59-81
Coach Michele Carrea al termine del test:
«È stato un test molto utile contro una squadra che nei primi due quarti ci ha messo in difficoltà con energia e intensità. Noi abbiamo utilizzato questa prima parte anche per provare alcune soluzioni e non sempre siamo riusciti a trovare subito gli equilibri giusti.
La risposta della squadra nella seconda metà è stata positiva. Siamo riusciti ad aumentare l’intensità, a essere più continui e soprattutto a reagire alle difficoltà che avevamo incontrato.
In questo momento il risultato conta relativamente: ci interessa verificare il lavoro che stiamo facendo e capire dove possiamo crescere. Da questo punto di vista anche questo secondo test ci lascia indicazioni importanti e materiale su cui continuare a lavorare».
La Viola riprenderà la preparazione martedì mattina in vista dell’inizio del campionato nazionale.
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