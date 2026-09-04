Nasce Reggina Channel: tutte le partite degli amaranto e non solo. I dettagli

La Reggina direttamente a casa a casa dei nostri meravigliosi tifosi, come non si era mai vista prima. Un modo unico per essere protagonisti, per sentirsi sempre e comunque a casa. Sabato 5 settembre, è la data che segna un cambiamento profondo nel modo di vivere i colori amaranto: nasce REGGINA CHANNEL, la nuova piattaforma OTT dedicata, accessibile all’interno del sito ufficiale (www.reggina1914.it) tramite la piattaforma StreamWay Plus, che consentirà all’intero popolo amaranto di poter guardare le gare della propria squadra del cuore in casa ed in trasferta.

Per venire incontro alle esigenze principali dei tifosi presenti sul territorio e sparsi per il mondo, il club ha tuttavia deciso di non fermarsi agli eventi circoscritti al campionato. Abbonandoti a Reggina Channel, potrai avere a disposizione le gare casalinghe del settore giovanile, contenuti extra riguardanti il presente ed il passato, interviste esclusive, approfondimenti e tanto altro ancora! Un servizio on demand, sempre disponibile.

Una vera rivoluzione digitale da vivere insieme…

COME ABBONARSI: PACCHETTO STAGIONALE O SINGOLA PARTITA

Per seguire l’incontro ti basta seguire questi semplici passaggi:

Accedi alla piattaforma: collegati a Reggina Channel tramite questo link.

Scegli la formula di abbonamento: puoi selezionare tra:

Pacchetto stagionale, che ti garantisce l’accesso a tutte le partite della stagione 26/27 della Reggina per le quali il club dispone dei diritti di trasmissione, nel pieno rispetto del regolamento LND, ed a tutti gli altri contenuti esclusivi con un pagamento unico, senza rinnovo automatico.

Prezzo: 129,90 euro.

Pay-per-view della singola partita, per acquistare solo la partita Reggina–Licata di domenica 06 settembre 2026, ore 15:00, nonché per i singoli eventi successivi.

Prezzo: 9,90 euro.

Registrati alla piattaforma: crea un account inserendo i tuoi dati personali.

4 – Completa il pagamento: procedi al pagamento tramite carta di credito, inserendo i dati richiesti nell’apposita sezione sicura della piattaforma.

Scelta consigliata-Imposta Reggina Channel come canale preferito: durante la registrazione, oppure successivamente dal tuo profilo, seleziona “Reggina Channel” come canale preferito. In questo modo riceverai aggiornamenti e potrai accedere più rapidamente ai contenuti.

COME GUARDARE LA DIRETTA

Una volta completato l’acquisto (abbonamento o pay-per-view):

Troverai l’evento della partita nel canale Reggina Channel a questo link.

Cliccando sull’evento, se la diretta è già iniziata, potrai guardarla immediatamente in streaming.

Se la diretta non è ancora attiva, nella pagina del contenuto della partita vedrai un countdown che indica il tempo mancante all’inizio della trasmissione. Una volta terminata la partita in diretta è possibile vederla anche successivamente on-demand.

Validità del servizi

La stessa procedura di abbonamento e visione sarà valida per tutte le partite successive della stagione: non perderai alcun appuntamento con la tua squadra del cuore, ovunque tu sia.