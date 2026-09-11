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Feste Mariane, il csx insorge: ‘Bande musicali escluse. Si cancella una tradizione della città’

Il csx chiede chiarezza all’Amministrazione e un confronto immediato: "Non si possono mettere da parte realtà che da generazioni tengono viva la cultura reggina"

11 Settembre 2026 - 13:43 | Comunicato stampa

Feste Mariane, il csx insorge: ‘Bande musicali escluse. Si cancella una tradizione della città’

«Apprendiamo con grande indignazione della denuncia sollevata dalle bande musicali cittadine in merito alla loro esclusione dai festeggiamenti in occasione della Festa della Madonna della Consolazione». È quanto affermano, in una nota stampa, i consiglieri di minoranza a Palazzo San Giorgio, definendo l’accaduto «grave e incomprensibile».

La Festa della Madonna della Consolazione rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per Reggio Calabria, una ricorrenza profondamente radicata nella storia e nell’identità della città. In questo contesto, sottolineano i consiglieri, le bande musicali cittadine costituiscono una parte importante della tradizione e della cultura popolare reggina.

«Non possiamo accettare – aggiungono gli esponenti del centrosinistra – che realtà che da anni, e spesso da generazioni, contribuiscono a mantenere viva questa tradizione vengano improvvisamente messe da parte».

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L’opposizione chiede un confronto con le bande

Da qui la richiesta all’Amministrazione comunale di fare immediatamente chiarezza sulla vicenda e di individuare una soluzione in tempi brevi.

«Chiediamo al sindaco e alla giunta di convocare subito i rappresentanti delle bande cittadine, ascoltandone le ragioni e individuando, senza ulteriori perdite di tempo, soluzioni che consentano di garantire la loro partecipazione ai festeggiamenti».

Secondo i consiglieri di minoranza, il rischio è quello di arrivare a una situazione senza precedenti per la città: «Al contrario, ci troveremmo di fronte al primato di dover celebrare la festa patronale, per la prima volta nella storia cittadina, senza il giusto e radicato accompagnamento musicale».

«Difendere chi mantiene vive le tradizioni»

L’opposizione ribadisce quindi il proprio sostegno alle bande musicali e alle realtà associative che operano sul territorio.

«Come consiglieri comunali sentiamo il dovere di schierarci al fianco delle bande cittadine e di tutte quelle realtà associative che, spesso lontano dai riflettori, lavorano quotidianamente per mantenere viva la cultura e le tradizioni della nostra città».

La nota si chiude con un richiamo alla necessità di tutelare concretamente il patrimonio culturale cittadino: «Non possiamo chiedere ai cittadini di essere orgogliosi delle proprie tradizioni e, contemporaneamente, dimenticare chi quelle tradizioni le porta avanti concretamente».

La nota è firmata dai consiglieri Domenico Battaglia, Francesco Catalano, Demetrio Delfino, Marcantonio Malara, Giuseppe Marino, Filippo Quartuccio, Carmelo Romeo e Carmelo Versace.

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