San Salvatore-Mosorrofa, intervento di pulizia e manutenzione sulla strada di collegamento

L'intervento ha consentito di migliorare le condizioni di decoro e sicurezza di un'importante arteria di collegamento tra le due comunità

I consiglieri della Seconda Circoscrizione Antonino Ripepi e Patrizia Giordano, insieme alla Pro Loco e al presidente Adriano Massara, hanno seguito direttamente l’intervento di pulizia e manutenzione realizzato lungo la strada che collega San Salvatore a Mosorrofa.

Sul posto erano presenti anche l’assessore alla Manutenzione Antonino Caridi e il dott. Vincenzo Postorino, E.Q. del Settore Manutenzione, che hanno potuto constatare personalmente le condizioni dell’area e seguire lo svolgimento dei lavori.

L’intervento ha consentito di migliorare le condizioni di decoro e sicurezza di un’importante arteria di collegamento tra le due comunità, quotidianamente percorsa da numerosi cittadini. La pulizia dei margini stradali e la rimozione della vegetazione rappresentano azioni importanti non soltanto per rendere più decoroso il territorio, ma anche per garantire una migliore visibilità e una maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti.

Il risultato nasce dalla collaborazione tra i rappresentanti della Circoscrizione, la Pro Loco, le realtà associative del territorio e l’Amministrazione comunale. Un lavoro condiviso che, attraverso l’ascolto delle esigenze dei cittadini e il dialogo istituzionale, ha permesso di dare una risposta concreta anche alle aree più periferiche della città.

Un ringraziamento è stato rivolto al sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, all’assessore alla Manutenzione Antonino Caridi e al dott. Vincenzo Postorino per la disponibilità, la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti delle frazioni.

La cura delle periferie viene indicata come una priorità dell’azione amministrativa, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono, gli stessi servizi e la stessa attenzione, oltre a un territorio sicuro, pulito e dignitoso.

I rappresentanti della Seconda Circoscrizione hanno quindi ribadito l’intenzione di continuare a raccogliere le segnalazioni dei residenti e a collaborare con l’Amministrazione comunale e le associazioni locali per affrontare le problematiche del territorio.

La collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini viene indicata come uno degli strumenti per tutelare e migliorare il territorio.