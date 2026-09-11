Feste Mariane, il Comune chiarisce: ‘Le bande reggine saranno alla processione’

Le bande musicali reggine saranno presenti alla processione della Madonna della Consolazione. A chiarirlo è il Comune di Reggio Calabria con una nota diffusa alla vigilia del momento più atteso delle Festività Mariane.

Una precisazione che arriva a poche ore dalla polemica sollevata dal centrosinistra, che aveva denunciato l’esclusione delle bande cittadine dai festeggiamenti, chiedendo all’Amministrazione di fare chiarezza e di garantire il rispetto di una tradizione profondamente legata alla città.

Il Comune non cita direttamente le critiche dell’opposizione, ma il comunicato interviene proprio sul punto al centro della discussione.

Il Comune: “Le bande accompagneranno la Processione”

“Come sempre, anche quest’anno, le bande musicali reggine accompagneranno la Processione in onore della Madonna della Consolazione, rispettando la tradizione”, si legge nella nota di Palazzo San Giorgio.

L’Amministrazione sottolinea il ruolo storico dei complessi bandistici all’interno della Festa della Madonna, definendone la presenza “profondamente radicata nella storia e nella devozione alla Patrona della nostra Città”.

Secondo il Comune, la banda rappresenta “un elemento distintivo imprescindibile delle Festività Mariane” e sarà presente anche sabato 12 settembre, accompagnando il corteo religioso e civile e contribuendo “a rendere ancora più solenne e suggestivo il momento più sentito delle Festività Mariane”.

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Cinque complessi bandistici rappresentati

Durante la processione sfilerà una rappresentanza dei cinque complessi bandistici presenti nel territorio comunale.

Ci saranno la Banda Musicale Città di Reggio Calabria, la Banda Musicale “A. Santamaura” di Ortì, l’Associazione Culturale – Complesso Bandistico “Euterpe” di Catona, la Banda Musicale “Religione e Patria” di Archi e il Complesso Bandistico “San Demetrio” di Mosorrofa.

Una scelta con la quale Palazzo San Giorgio ribadisce quindi la partecipazione delle realtà musicali reggine alla processione, dopo le perplessità e le critiche emerse nelle ultime ore.

“La presenza si rinnova – conclude la nota del Comune – nel rispetto del legame indissolubile e secolare tra la Città di Reggio Calabria e Maria Madre della Consolazione”.