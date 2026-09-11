City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Gioiosa Jonica si ferma per Vincenzo e le sue figlie: proclamato il lutto cittadino

Bandiere a mezz'asta e sospensione delle manifestazioni pubbliche durante i funerali

11 Settembre 2026 - 14:56 | di Redazione

n

Gioiosa Ionica si prepara a vivere una giornata di silenzio e raccoglimento. Il sindaco Luca Ritorto ha proclamato il lutto cittadino per sabato 12 settembre 2026, giorno in cui si terranno i funerali di Vincenzo Loccisano e delle sue due figlie Maria Sophie e Grace Fatima, vittime del tragico incidente avvenuto il 10 settembre lungo la SGC Jonio-Tirreno.

Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità. Nell’ordinanza firmata dal primo cittadino si parla di “sgomento, dolore e incredulità” e della volontà dell’Amministrazione di manifestare, insieme a tutta Gioiosa Ionica, vicinanza ai familiari.

Le esequie saranno celebrate alle ore 15.30 nella Chiesa del SS. Rosario.

Leggi anche

Bandiere a mezz’asta e manifestazioni sospese

In occasione del lutto cittadino, il Comune ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e negli edifici pubblici presenti sul territorio.

Per tutta la durata del funerale saranno inoltre sospese le manifestazioni pubbliche e le attività ludiche, ricreative e di intrattenimento su suolo pubblico, insieme a ogni iniziativa non compatibile con il carattere della giornata.

L’obiettivo è consentire alla comunità di accompagnare con rispetto il momento delle esequie e di stringersi attorno alla famiglia colpita da una perdita così grave.

L’invito alle attività e ai cittadini

Dalle 15.30 e fino al termine della cerimonia funebre, il Comune invita i titolari delle attività economiche e commerciali a sospendere l’attività o, comunque, a svolgerla con modalità coerenti con il lutto cittadino.

Lo stesso invito è rivolto alle associazioni e alle organizzazioni politiche, sociali e produttive, chiamate a manifestare la propria partecipazione attraverso la sospensione delle attività.

Ai cittadini viene chiesto di adottare comportamenti consoni alla giornata, nel massimo rispetto delle vittime, dei loro familiari e di tutta la comunità.

Sabato Gioiosa Ionica si fermerà così per l’ultimo saluto a Vincenzo, Maria Sophie e Grace Fatima, in una giornata che sarà soprattutto di raccoglimento e vicinanza alla famiglia.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Gioiosa Ionica Cronaca
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?