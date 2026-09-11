Gioiosa Jonica si ferma per Vincenzo e le sue figlie: proclamato il lutto cittadino

Bandiere a mezz'asta e sospensione delle manifestazioni pubbliche durante i funerali

Gioiosa Ionica si prepara a vivere una giornata di silenzio e raccoglimento. Il sindaco Luca Ritorto ha proclamato il lutto cittadino per sabato 12 settembre 2026, giorno in cui si terranno i funerali di Vincenzo Loccisano e delle sue due figlie Maria Sophie e Grace Fatima, vittime del tragico incidente avvenuto il 10 settembre lungo la SGC Jonio-Tirreno.

Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità. Nell’ordinanza firmata dal primo cittadino si parla di “sgomento, dolore e incredulità” e della volontà dell’Amministrazione di manifestare, insieme a tutta Gioiosa Ionica, vicinanza ai familiari.

Le esequie saranno celebrate alle ore 15.30 nella Chiesa del SS. Rosario.

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Bandiere a mezz’asta e manifestazioni sospese

In occasione del lutto cittadino, il Comune ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e negli edifici pubblici presenti sul territorio.

Per tutta la durata del funerale saranno inoltre sospese le manifestazioni pubbliche e le attività ludiche, ricreative e di intrattenimento su suolo pubblico, insieme a ogni iniziativa non compatibile con il carattere della giornata.

L’obiettivo è consentire alla comunità di accompagnare con rispetto il momento delle esequie e di stringersi attorno alla famiglia colpita da una perdita così grave.

L’invito alle attività e ai cittadini

Dalle 15.30 e fino al termine della cerimonia funebre, il Comune invita i titolari delle attività economiche e commerciali a sospendere l’attività o, comunque, a svolgerla con modalità coerenti con il lutto cittadino.

Lo stesso invito è rivolto alle associazioni e alle organizzazioni politiche, sociali e produttive, chiamate a manifestare la propria partecipazione attraverso la sospensione delle attività.

Ai cittadini viene chiesto di adottare comportamenti consoni alla giornata, nel massimo rispetto delle vittime, dei loro familiari e di tutta la comunità.

Sabato Gioiosa Ionica si fermerà così per l’ultimo saluto a Vincenzo, Maria Sophie e Grace Fatima, in una giornata che sarà soprattutto di raccoglimento e vicinanza alla famiglia.