Referendum Statuto, il TAR boccia il ricorso della Regione Calabria
Ricorso dichiarato inammissibile "per difetto relativo di giurisdizione"
11 Settembre 2026 - 15:27 | Comunicato stampa
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha dichiarato inammissibile, “per difetto relativo di giurisdizione”, il ricorso presentato dalla Regione Calabria contro l’Ufficio centrale regionale per il Referendum presso la Corte di Appello di Catanzaro.
L’Ufficio centrale aveva accolto la richiesta presentata da sette consiglieri regionali, dando il via libera allo svolgimento del referendum confermativo sulle modifiche allo Statuto regionale che introducono la figura di due sottosegretari alla Presidenza della Giunta.
Nelle more della decisione del Tar, arrivata oggi, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto aveva già indetto il referendum, fissato per il 29 novembre.
Secondo il provvedimento del Tar Calabria, nel procedimento relativo all’indizione del referendum sulle modifiche allo Statuto regionale non sarebbero coinvolte posizioni riconducibili all’esercizio di poteri amministrativi.
Il Tribunale ritiene infatti “convincente la ricostruzione per cui nel contesto dell’iter di indizione del referendum popolare sulle modifiche allo Statuto non vi siano che posizioni di diritto soggettivo pubblico, non rilevandosi, né sul piano soggettivo, né su quello oggettivo, l’esercizio di poteri amministrativi”.
Per questo motivo, secondo i giudici, “il giudice dotato di giurisdizione è il giudice ordinario”.
Il Tar precisa inoltre che non spetta al Tribunale amministrativo individuare in concreto quale sia il giudice ordinario competente né stabilire lo specifico strumento di tutela. Si tratta, infatti, di questioni che rientrano nella competenza del diverso plesso giurisdizionale al quale è attribuita la giurisdizione.
In conclusione, il ricorso della Regione Calabria è stato dichiarato “inammissibile per difetto (relativo) di giurisdizione”, lasciando comunque la possibilità di riproporre l’azione davanti al competente giudice ordinario.
Resta quindi confermato, allo stato, l’appuntamento del 29 novembre con il referendum sulle modifiche allo Statuto regionale relative all’introduzione dei due sottosegretari alla Presidenza della Giunta.
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