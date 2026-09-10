Donna Amelia Vende Pensieri: quando il destino ricompone ciò che il tempo ha separato

Un romanzo tra mistero, destino e segreti familiari, nato dall'incontro tra due mondi: il Portogallo e il Sud Italia

Due donne nate lo stesso giorno, un incontro casuale a Roma, una famiglia attraversata da segreti e una figura enigmatica capace di vedere oltre le apparenze. Al suo esordio nella narrativa, Victorina Maria dos Santos porta nel romanzo la sensibilità maturata attraverso una lunga esperienza poetica.

Ci sono incontri che sembrano affidati al caso e altri che, con il passare del tempo, rivelano una trama molto più profonda. È proprio sul sottile confine tra casualità e destino che si muove Donna Amelia Vende Pensieri, il romanzo d’esordio di Victorina Maria dos Santos, per tutti Viky, che intreccia mistero, sentimenti e segreti familiari in una storia capace di attraversare luoghi e generazioni.

La vicenda prende avvio a Roma, dove un incidente d’auto porta all’incontro tra Viana e Hannah, due donne nate nello stesso giorno ma in due realtà molto lontane: la prima portoghese, la seconda svizzera. Da un episodio drammatico nasce un’amicizia destinata a diventare indissolubile, mentre intorno alle loro vite comincia lentamente a emergere una rete di coincidenze e legami che affonda le proprie radici nel passato.

Il mistero più profondo riguarda i loro mariti, fratellastri adottivi accomunati da una storia familiare complessa e da un segreto biologico. Sullo sfondo compare Marianna, figura ribelle e determinante, il cui ruolo diventa progressivamente fondamentale per comprendere ciò che è accaduto e, soprattutto, ciò che ancora deve essere scoperto.

È però Donna Amelia il personaggio che conferisce alla storia la sua dimensione più singolare. Enigmatica e intuitiva, Amelia sembra possedere una particolare capacità di cogliere le connessioni nascoste tra gli eventi e tra le persone. Attraverso visioni e percezioni sensoriali, accompagna le protagoniste in un percorso nel quale la realtà sembra dialogare continuamente con qualcosa di più misterioso e difficile da spiegare.

Uno degli elementi più interessanti del romanzo è proprio questa continua ricerca di un significato dietro ciò che apparentemente accade per caso. Le coincidenze diventano indizi, i ricordi acquistano un nuovo valore e le vicende individuali finiscono per intrecciarsi in un disegno più grande.

Dalla poesia al romanzo: la voce di Viky

Donna Amelia Vende Pensieri segna il debutto nella narrativa di Victorina Maria dos Santos, nata e cresciuta a Santiago do Cacém, in Portogallo, e da molti anni residente a Reggio Calabria.

Prima di approdare al romanzo, Viky si è fatta conoscere e apprezzare soprattutto per la sua intensa produzione poetica, ottenendo diversi riconoscimenti letterari. Tra questi spicca il Premio della Stampa al Concorso Internazionale “Città di Acqui Terme”, mentre la lirica Mater Lisbona ha conquistato il secondo posto al Premio “La Solagna”. La poesia Lettera di primavera è stata inoltre pubblicata nella prestigiosa antologia Crestomazia di Caramanica Editore, nell’ambito del XXIII Premio Nazionale Mimesis.

Il passaggio dalla poesia alla narrativa appare, in questo senso, tutt’altro che casuale. La scrittura di Viky conserva infatti una forte attenzione alla dimensione interiore, alle emozioni e alla memoria. Nel romanzo questa sensibilità si traduce in una storia nella quale i sentimenti, i ricordi e i legami familiari assumono un ruolo centrale.

A emergere è anche la particolare esperienza personale dell’autrice, sospesa tra due mondi. Da una parte le radici portoghesi, dall’altra la lunga esperienza di vita nel Sud Italia: due geografie differenti che sembrano incontrarsi nella sua scrittura e dare forma a una sorta di “lembo interiore” capace di unirle.

È proprio da questo incontro tra culture, luoghi e memorie che nasce una voce narrativa caratterizzata da una particolare sensibilità. Viky indaga le geografie dell’anima, i legami affettivi e il rapporto spesso complesso tra ciò che siamo, ciò che ricordiamo e ciò che scopriamo di essere.

Roma, crocevia di destini

Roma non è soltanto lo scenario nel quale si sviluppa la storia, ma diventa quasi un personaggio. La sua memoria, le sue strade e la sua capacità di mettere in comunicazione epoche differenti si sposano perfettamente con una vicenda costruita sul rapporto tra passato e presente. Allo stesso modo, la provenienza dei protagonisti da diverse parti d’Europa contribuisce a dare alla storia una dimensione più ampia, nella quale le distanze geografiche finiscono per contare meno dei legami che uniscono le persone.

Donna Amelia Vende Pensieri è soprattutto un romanzo sui legami. Quelli che scegliamo, quelli che ereditiamo e quelli che sembrano essere stati scritti prima ancora che noi potessimo conoscerli. È una storia che affronta anche il tema dell’identità e della verità, mostrando quanto possa essere complesso confrontarsi con ciò che il passato ha cercato di nascondere.

La narrazione accompagna il lettore attraverso una trama articolata, invitandolo a ricomporre progressivamente i diversi tasselli della vicenda. Ogni personaggio porta con sé una parte della verità e ogni incontro può rappresentare una nuova chiave per comprendere ciò che è accaduto.

Senza svelare la rivelazione finale, si può anticipare che i diversi fili della storia conducono verso una ricomposizione capace di dare un nuovo significato alle vicende dei protagonisti. È proprio questo il fascino del romanzo: la sensazione che nulla sia veramente casuale e che, dietro le separazioni imposte dal tempo, possa esistere ancora un filo capace di ricongiungere ciò che sembrava irrimediabilmente perduto.

Donna Amelia Vende Pensieri si rivolge quindi a chi ama i romanzi nei quali la dimensione familiare si fonde con il mistero, a chi apprezza le storie costruite attraverso coincidenze e segreti e, più in generale, a chi è disposto a lasciarsi accompagnare in un viaggio nel quale emozione e destino procedono fianco a fianco.

Dove acquistare il libro

Il libro è disponibile online su Amazon e sui principali portali dedicati alla vendita di libri.

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Un esordio narrativo che porta con sé l’esperienza e la sensibilità di una poetessa, trasformando il viaggio tra Portogallo e Sud Italia in un percorso più intimo: quello attraverso le geografie dell’anima, dove il passato, i legami e il destino sembrano incontrarsi per ricomporre ciò che il tempo aveva separato.