Melicuccà, ripristinata la strada interpoderale: grande esempio di comunità dei cittadini

Questa esperienza dimostra che il senso di comunità e di appartenenza al territorio non sono soltanto parole, ma possono tradursi in azioni concrete capaci di creare collaborazione, coesione e rapporti umani

È stata finalmente ripristinata e resa nuovamente praticabile la strada interpoderale nel tratto Calabria Pesca – Sant’Oreste, nel territorio del Comune di Melicuccà, che da tempo versava in condizioni tali da renderne difficoltoso e, in alcuni punti, praticamente impossibile il transito.

L’intervento, realizzato nell’arco di due giornate, ha visto impegnati 12 operai, con l’utilizzo di tre trattori, tagliaerba, soffiatori e motoseghe, oltre ai materiali necessari per i lavori di ripristino, tra cui cemento e rete elettrosaldata.

Ma l’aspetto più importante di questa iniziativa va oltre il semplice intervento materiale.

Tutto il lavoro è stato svolto a titolo completamente gratuito, grazie alla disponibilità e alla volontà di cittadini che, nonostante il caldo e la fatica, hanno scelto di rimboccarsi le maniche e dedicare il proprio tempo alla sistemazione di un bene utile a tutta la comunità.

È proprio questo il valore più significativo dell’iniziativa: la comunità che si mobilita per il proprio territorio, senza aspettare necessariamente che qualcun altro intervenga. Un gesto di responsabilità, appartenenza e amore per il luogo in cui si vive, che dimostra come la collaborazione tra cittadini possa trasformarsi in un risultato concreto.

Un particolare ringraziamento va al Sindaco del Comune di Melicuccà, Emanuele Antonio Oliveri, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nei confronti dell’iniziativa e la messa a disposizione dei materiali edili necessari, e all’ing. Cosimo Monterosso, tecnico comunale, per la collaborazione e l’attenzione prestata.

A coordinare le attività è stato Carmine Siviglia, detto “Mindo”, che ha messo a disposizione tempo, energie e competenze, seguendo idealmente le orme del padre Cosimo Siviglia, nel segno di un impegno concreto per il territorio e per la propria comunità.

Questa esperienza dimostra che il senso di comunità e di appartenenza al territorio non sono soltanto parole, ma possono tradursi in azioni concrete capaci di creare collaborazione, coesione e rapporti umani.

E proprio lo spirito che ha accompagnato le giornate di lavoro non poteva che concludersi con un momento di convivialità: terminati i lavori, i protagonisti dell’intervento si sono ritrovati insieme per festeggiare il risultato raggiunto, condividendo una birra e un momento di allegria, a testimonianza di come anche un semplice lavoro collettivo possa diventare occasione per stare insieme e rafforzare i legami della comunità.

Una strada carrabile è stata ripristinata, ma soprattutto si è riaperta una strada ancora più importante: quella della partecipazione, della solidarietà e del prendersi cura insieme del proprio territorio.