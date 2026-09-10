Trapani, Antonini parla alla squadra: ‘Qui vince uno solo e se arrivi secondo non serve a un c…’

Dopo la pesanitissima sconfitta interna all’esordio in campionato contro la Vibonese, il presidente del Trapani Antonini, dopo aver assunto il nuovo Ds Giuseppe Restuccia al posto del reggino Lo Giudice, impossibilitato quest’ultimo per motivi familiari, ha voluto parlare alla squadra e lo ha fatto in maniera decisa: “Sono venuto oggi perchè per smaltire quello che ho visto domenica, non ho dormito per tre notti e quello che ho visto è stato inaccettabile. Inaccettabile, perchè credo che questa sia stata l’umiliazione peggiore da quando sono presidente del Trapani. Considerando anche la penalizzazione, non possiamo buttare i jolly in questa maniera. Adesso orecchie aperte e belli concentrati perchè abbiamo cinque partite una più difficile dell’altra e dobbiamo fare più punti possibili, altrimenti fra sei giornate il nostro campionato è finito.

Avete fatto una grande cazzata domenica, soprattutto per il modo in cui avete perso e io non voglio prendere iniziative prese in passato perchè siamo alla prima giornata, ma dovete sapere che la serie D non è la serie C. Qui vince uno solo e se arrivi secondo non serve a un c… Se arrivi secondo o quindicesimo è la stessa cosa. Dobbiamo fare il massimo dei punti nelle prossime cinque partite anche se sono gare difficile e quasi tutti scontri diretti. Tutti ci stavano aspettando e siamo crollati in maniera indecorosa. Domenica andiamo a vincere e poi andiamo in casa della Nissa e cerchiamo di vincere, non abbiamo alternative. Vi presento il nuovo direttore sportivo, Lo Giudice non fa in tempo a tornare e le esigenze per noi sono impellenti. Lui insieme a Graziano Strano e l’allenatore, prenderanno tutte le decisioni anche di responsabilità rispetto ad atteggiamenti che con me non hanno niente a che vedere. Voglio vedervi cattivi, dobbiamo ribaltare nella testa di tutti quello che stanno dicendo, giornali, altre squadre: sono crollati e non ci stanno più prima di cominciare. Non ho altro da dire”.