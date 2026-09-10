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Due agenti di Polizia penitenziaria aggrediti nel carcere di Palmi

Sottufficiale colpito al volto da un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale

10 Settembre 2026 - 18:15 | di Redazione

polizia penitenziaria carcere

Ancora una aggressione ai danni di agenti della Polizia penitenziaria. L’episodio, riferito dal sindacato Sappe, è avvenuto presso la casa circondariale di Palmi dove un uomo sottoposto al regime detentivo speciale, noto all’amministrazione penitenziaria per la sua indole aggressiva e per i numerosi precedenti disciplinari connessi a condotte violente reiterate nel tempo, ha aggredito il comandante di reparto e un sottufficiale di Polizia penitenziaria.

A causa di un colpo al volto il sottufficiale ha riportato lesioni tali da rendere necessario il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale di Reggio Calabria, dove è stato sottoposto alle cure del caso.

“È necessario – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario nazionale – procedere al più presto alla classificazione degli istituti in tre tipologie in ambito regionale: massima e media sicurezza, custodia attenuata. Negli istituti di massima sicurezza bisogna individuare reparti in cui allocare tutti coloro che aggrediscono il personale. È ora di cambiare rotta, prima che il sistema collassi definitivamente”.

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