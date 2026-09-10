Primi 100 giorni di Cannizzaro, il voto di Quartuccio: ‘Per ora un 5…’

I primi 100 giorni di Cannizzaro secondo Filippo Quartuccio. Il consigliere di Casa Riformista riconosce l'inizio e l'avvio energico del sindaco, ma ritiene necessario verificare nel tempo l'efficacia delle azioni messe in campo

Tre mesi sono pochi per emettere una sentenza definitiva, ma abbastanza per tracciare una prima linea politica. È questo il senso del giudizio espresso da Filippo Quartuccio sui primi mesi dell’amministrazione guidata da Francesco Cannizzaro. Ospite di Live Break, il consigliere comunale di opposizione di Casa Riformista ha dato un voto simbolico al nuovo sindaco: 5.

Un giudizio che non è una bocciatura netta, ma nemmeno una promozione. La fotografia di una fase ancora iniziale, nella quale secondo Quartuccio bisognerà capire se l’entusiasmo della partenza riuscirà a tradursi in risultati concreti.

“Cannizzaro è un politico energico, ma fare il sindaco è diverso”

Quartuccio riconosce innanzitutto il profilo politico del nuovo primo cittadino.

“Francesco Cannizzaro è certamente un politico vulcanico, determinato e molto energico”.

Un’energia maturata, secondo il consigliere di opposizione, negli anni trascorsi nei ruoli istituzionali nazionali.

“Io l’ho conosciuto in questi anni, quando ha svolto il ruolo di parlamentare della Repubblica, fino a luglio scorso”.

Ma il passaggio da Roma a Palazzo San Giorgio rappresenta, secondo Quartuccio, una sfida completamente diversa.

“Negli ultimi otto anni Cannizzaro ha svolto ruoli di natura nazionale. Oggi si trova a misurarsi con un ruolo di natura locale che impone delle riflessioni e anche delle considerazioni diverse”.

Per il consigliere, il sindaco ora deve confrontarsi quotidianamente con problemi e bisogni della città.

“Oggi Cannizzaro affronta i problemi del territorio e delle persone. Prima si occupava di altro alla Camera dei deputati”.

“Fare il sindaco non è semplice per nessuno”

Quartuccio sottolinea comunque la responsabilità assunta dal nuovo sindaco dopo il risultato elettorale che ha consegnato il Comune al centrodestra.

“Fare il sindaco della città non è semplice, non è semplice per nessuno”.

E aggiunge un passaggio sul proprio ruolo dai banchi dell’opposizione.

“È chiaro che noi stiamo dall’altra parte. Però voglio subito dire una cosa: io l’ho anche detto in Consiglio comunale”.

“Non sono all’opposizione per dire no a tutto. Non sono all’opposizione per dire no sempre. Sono all’opposizione per dire sì quando c’è da dire sì per la città”.

Un’opposizione, dunque, che Quartuccio immagina come confronto sui contenuti e non come contrapposizione pregiudiziale.

“Sono all’opposizione quando c’è da contrastare i provvedimenti che non ritengo utili per la città e soprattutto quando c’è da evidenziare delle cose che io ritengo non positive”.

Il voto: “5 perché l’amministrazione è in carica da pochi mesi”

La valutazione arriva dopo la richiesta di un voto da 1 a 10.

“Cinque”.

Un numero motivato soprattutto dal poco tempo trascorso dall’insediamento della nuova amministrazione.

“Il 5 è dovuto al fatto che l’amministrazione è in carica da pochi mesi. Troppo poco”.

Quartuccio però accompagna il giudizio con una critica precisa sul tema del decoro urbano.

“Ha detto che la città è pulita. Mi pare che siamo ancora molto lontani da raggiungere il decoro”.

Il riferimento è alle condizioni della città ereditate dalla precedente amministrazione e agli interventi avviati nei primi mesi dal centrodestra.

“Bisogna giudicare gli atti, non gli annunci”

Nel ragionamento di Quartuccio emerge quindi una linea precisa: attendere le scelte amministrative concrete.

Il consigliere riconosce che la nuova amministrazione ha iniziato il proprio percorso con grande energia, ma ritiene necessario verificare nel tempo l’efficacia delle azioni messe in campo.

Una fase di transizione nella quale il nuovo governo cittadino punta a imprimere un cambio di passo, mentre l’opposizione annuncia un controllo costante sull’attività della Giunta.

Il primo giudizio, quindi, resta sospeso: un 5 dopo tre mesi, con la promessa implicita di una valutazione più completa quando arriveranno i primi risultati amministrativi.