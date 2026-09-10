Reggio, Snack Garage raddoppia: il Paninazzo della Festa anticipa il nuovo locale

A Reggio Calabria settembre ha i suoi riti, le sue abitudini e anche i suoi profumi. La città si riempie, il centro cambia ritmo, le giornate si vivono tra il Corso e il Lungomare e, prima o poi, arriva sempre la stessa domanda: “Dove lo prendiamo il panino con la salsiccia?”.

Quest’anno, però, per Snack Garage la Festa della Madonna arriva insieme a una novità che guarda già alle prossime settimane. Il locale di via del Torrione non sarà più l’unico Garage in città: sta per aprire un secondo punto vendita in via Italo Alaimo 35, proprio di fronte all’ingresso della Curva Sud dello Stadio Granillo.

Il nuovo locale si chiamerà Snack Garage – Stadio e l’apertura è prevista tra ottobre e novembre. Il progetto è già avviato e il nuovo spazio sta prendendo forma.

Da questo momento, quindi, anche il locale storico di via del Torrione 85 cambia nome e diventa Snack Garage – Centro. Due punti diversi della città, una sola identità: quella costruita attorno a un’idea semplice, fatta di gusto, accessibilità e un modo informale di vivere il cibo.

Prima dello Stadio c’è la Festa: il Paninazzo a 6 euro

Il nuovo Garage arriverà tra qualche settimana, ma prima c’è un appuntamento molto più vicino: la Festa della Madonna.

Da sabato 12 a martedì 15 settembre, Snack Garage – Centro propone il suo Paninazzo della Festa, per l’occasione, a 6 euro anziché 7,90 euro.

Un prezzo speciale pensato per partecipare alla festa più sentita dai reggini e, allo stesso tempo, condividere con la città la soddisfazione per il prossimo passo di Snack Garage: l’arrivo del secondo punto vendita.

Perché il panino con la salsiccia, durante le Feste Mariane, è quasi un rito. Tra bancarelle, passeggiate in centro e incontri con amici e familiari, diventa parte del modo in cui Reggio vive questi giorni.

Snack Garage sceglie di inserirsi in questa tradizione con due proposte semplici e riconoscibili: da una parte salsiccia e peperonata, dall’altra salsiccia e patate.

Una scelta che racconta anche il nuovo claim che accompagnerà il Centro, lo Stadio e gli eventuali futuri Garage: “0% SNOB, 100% POP”.

Gusto senza complicazioni, prezzi accessibili e un ambiente dove sentirsi a proprio agio.

Tavoli all’aperto alle spalle del Teatro Cilea

Durante i giorni della Festa della Madonna l’appuntamento sarà esclusivamente da Snack Garage – Centro, dove è già pronta un’altra novità: posti a sedere all’aperto, nella piazzola alle spalle del Teatro Francesco Cilea.

Uno spazio pensato per fermarsi, mangiare con più calma e vivere il locale anche oltre la formula dell’asporto.

I posti all’aperto resteranno disponibili anche dopo la Festa della Madonna, diventando parte stabile dell’esperienza del locale. Una possibilità in più per chi vuole gustare il proprio panino in compagnia, nel cuore della città.

Lo Snack Garage – Stadio arriverà tra qualche settimana.

La Festa, invece, è già iniziata.