Tragedia sulla Jonio-Tirreno: morti padre e le due figlie di 14 e 8 anni. La madre lotta per la vita

Un uomo di 53 anni e le due figlie di 14 e 8 anni sono le vittime dell’incidente avvenuto stamani lungo la Strada statale 682 “Jonio–Tirreno” all’altezza del km 3,200 in direzione Rosarno, nel Reggino.

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Ferita gravemente la moglie e mamma delle vittime, che si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Polistena. La famiglia, secondo quanto si è appreso, viveva a Gioiosa Ionica. Lo scontro è avvenuto verso le 6:00.

Per cause da accertare l’auto sulla quale viaggiava la famiglia ha impattato frontalmente contro un mezzo pesante. Padre e figlie sono morti sul colpo. Sul posto Carabinieri e la Polstrada.