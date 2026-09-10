Calciomercato: l’ex Reggina Bellomo riparte dal campionato di Eccellenza

103 presenze con la Reggina, 10 gol e una promozione. Dopo l’amaranto, Nicola Bellomo aveva dichiarato di accettare un eventuale trasferimento solo al Bari, sua città natale e squadra con la quale aveva iniziato il percorso calcistico. E così è stato, fino al giugno del 2026, scadenza naturale del contratto. Il calciatore, classe 91, adesso è ormai prossimo al trasferimento in Eccellenza per vestire la maglia del Bisceglie, secondo quanto riferito dai colleghi di telebari.it: “L’Unione Calcio Bisceglie piazza il colpo di mercato. Tutto fatto per l’arrivo di Nicola Bellomo. Il trequartista classe 91, conclusa l’esperienza a Bari in serie B, ripartirà dal campionato di Eccellenza. In giornata firma e primo allenamento“.

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