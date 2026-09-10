Ad un passo dal ritorno alla Reggina, adesso Nicolò Bianchi annuncia il ritiro. Il post sui social

Più di 100 presenze con la maglia della Reggina tra campionato e Coppa, una serie di promozioni dalla C alla B e una carriera costruita oltre che sulle qualità, anche attraverso la serietà professionale, il sacrificio, l’applicazione. Nicolò Bianchi in occasione dell’ultimo mercato è stato ad un passo dal ritorno in amaranto, davvero molto vicino. Il Ds Romairone lo ha contattato, ne ha chiesto la disponibilità, poi sono state fatte altre scelte. Sorprendente, invece, la scelta del calciatore che qualche richiesta l’aveva avuta anche dalla serie C e che adesso attraverso il proprio profilo social, annuncia il ritiro dal calcio professionistico:

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L’annuncio di Nicolò Bianchi

“Pensavo che non sarebbe mai arrivato questo momento, ma sapevo che prima o poi sarebbe dovuto succedere. È stato un viaggio bellissimo, fatto di tante gioie e anche di qualche dolore, ma soprattutto di momenti indimenticabili. Ringrazio tutte le società, i compagni e le persone che ne hanno fatto parte: ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa, e spero nel mio piccolo di aver lasciato anch’io un ricordo positivo. Un grazie speciale va ai miei procuratori per avermi supportato—e sopportato—in tutti questi anni. E un grazie infinito alla mia famiglia: ai miei genitori, che mi hanno seguito ovunque saltando pochissime partite (e che ora, essendo andati da poco in pensione, dovranno inventarsi qualcosa da fare nel weekend!).

Ma il ringraziamento più grande va a mia moglie e ai miei figli: questo passo lo faccio soprattutto per loro e per noi, come famiglia. È una decisione che mi lascia un pò di amaro in bocca, perché avrei voluto che questo momento non arrivasse mai, ma è la scelta giusta per il nostro futuro e sono felice di compierla. Ora inizia un nuovo capitolo fuori dal calcio professionistico, anche se non smetterò mai di giocare: finché mi divertirò, un pallone tra i piedi ci sarà sempre. In ogni caso, con il calcio professionistico è solo un arrivederci: la passione resta la stessa e ho intenzione di mettermi a studiare per prepararmi ad affrontare altre mansioni e ricoprire nuovi ruoli in questo mondo. Il percorso che intraprenderò lo racconterò più avanti. Grazie davvero a tutti per aver fatto parte di questo viaggio. Nico”.