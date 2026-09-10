Reggina: i tre motivi che hanno spinto Magrassi a scegliere l’amaranto

L’ingresso in campo al posto di Reis quando già il risultato della Reggina con il Licata era in cassaforte. Magrassi è l’attaccante voluto da mister Marchionni per completare il reparto offensivo e sarà una delle tante frecce utilizzabili a seconda delle necessità. E’ stato intervistato da Gazzetta del Sud: “Quando ti chiama una piazza del genere non puoi dire di no. La Reggina è stata la mia prima scelta. Va anche aggiunto che il direttore Romairone mi ha voluto fortemente e l’effetto Lotito si è sicuramente fatto sentire quando è arrivata la proposta.

All’esordio ho avuto sensazioni molto positive. Avendo giocato al Granillo da avversario, ricordavo quanto fosse difficile affrontare un pubblico così caloroso. Un tifo del genere dà una grossa mano a noi e rende difficile il compito degli avversari.

Il mister punta tantissimo sull’identità di squadra: sa ciò che vuole e lo sta trasmettendo sia a me che a tutti i miei compagni.

Per la mia stazza penso di aver fatto una carriera abbastanza atipica, perché mi piace andare in profondità e credo di essere un attaccante adatto a questo tipo di gioco.

La responsabilità che sento non deriva dal mio curriculum. Ho sempre avuto la capacità di azzerare le esperienze precedenti. L’obiettivo è raggiungere il risultato. Questa piazza si è ritrovata in D non certo per colpe proprie.

A Modica mi aspetto una gara da affrontare con il piglio giusto fin dal calcio d’inizio”.

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