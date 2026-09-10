Così il Modica attende la Reggina: un post che esalta la storia degli amaranto e una immagine significativa

Domenica pomeriggio la Reggina giocherà la sua prima gara in trasferta della stagione. Sarà il Modica l’avversario e per i siciliani quello contro gli amaranto rappresenta un vero e proprio evento. Così viene presentato dal club sulla pagina social ufficiale: “Ci sono partite che restano nella memoria. Immagini, emozioni, vittorie che sembrano ancora registrate su un vecchio nastro.

Domenica, però, si torna al presente. E c’è una nuova storia da scrivere. Per il nostro esordio in casa in Serie D, al Pietro Scollo arriva la Reggina, una piazza che porta con sé tradizione, passione e pagine importanti del calcio italiano.

Noi ci arriviamo con la voglia di vivere finalmente il nostro stadio, davanti alla nostra gente, con il rossoblù sugli spalti e una città pronta a spingere la squadra dal primo all’ultimo minuto“.