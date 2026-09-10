Cadi Futura in crescita, ottime indicazioni dal secondo test stagionale

Un test formativo per mettere benzina nelle gambe in vista del torneo di A2 che si avvicina sempre di più.

Bella prova contro la Reggio Calabria Calcio a 5, società in crescita costante, dove militano tantissimi ex Futura, che con orgoglio e coraggio parteciperanno al campionato di Serie B, come le new entry Francesco Martino ed Ecelestini, Andrea e Francesco Labate,Pasquale Torino e Aldo Durante.

Un buon modo per allenarsi insieme, correre, prendere il ritmo partita e duellare con sportività e fratellanza.

L’abbraccio tra le due squadre che vedete in foto, palesa l’ottimo clima per fare bene insieme.

Breve cronaca del test, il secondo per la Cadi Antincendi:Pronti via subito gol, dopo 4 minuti di gioco, per il nuovo arrivato in casa Cadi Antincendi Futura,il colpo di mercato estivo Christian Xavier Dos Santos.A metà tempo raddoppia Capitan Cividini.

Il 2-1 lo segna un ex, Francesco Labate, già campione regionale Under 19 con i colori giallo-blu.

Romantico a dir poco il terzo gol: Humberto Honorio, leggendario calcettista e maestro di questa disciplina classe 1983 fornisce assist per il figlio Lorenzo, giovane promessa delle nazionali giovanili.Si continua con le segnature di Squillaci su assist di Pizetta ed altri due go di Cividini.

Nel secondo tempo, altri due gol, con Minnella e Kadu.

Il cammino:Il cammino pre-seaon dei calettasti di Mister Rocha terminerà il 13 settembre con il test in casa del Sala Consilina.

Primo calcio d’inizio della stagione in A2 Elite,il 19 settembre in casa del Formia.

Il grande appuntamento: giovedì 10 settembre, sempre al PalaAttinà, andrà in scena un evento dal forte valore umano e sportivo.

A cinquant’anni dalla scomparsa si ricorderà Enzo Benedetto, giovane promessa della pallacanestro siciliana originario di Lazzaro e cresciuto a Patti.

L’appuntamento è per giovedì 10 settembre alle ore 19:00 sempre PalaAttinà. Saranno protagoniste, le prestigiose partecipazioni, la Reggio Calabria Basket in carrozzina, team militante in Serie A, la Domotek Volley di Serie A2, la Pallacanestro Viola, pronta per la B Nazionale, e la gloriosa Reggina Calcio.

Un evento che unisce pallacanestro, volley, calcio e basket in carrozzina, per celebrare i valori più puri dello sport: passione, inclusione, memoria e futuro