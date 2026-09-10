La Juventus torna a Reggio Calabria: visita tecnica alla Segato per l’avvio della nuova stagione

La stagione sportiva è appena iniziata e la Juventus programma già il primo appuntamento tecnico a Reggio Calabria. Nei giorni 15 e 16 settembre, il responsabile Academy bianconero Roberto Benesperi sarà ospite del centro sportivo Reggio Village per inaugurare ufficialmente la stagione sportiva 2026/2027 della Scuola Calcio Segato. Due giornate dedicate al confronto e alla formazione, con attività sul campo insieme agli istruttori della società reggina e una serie di riunioni tecniche. Al centro degli incontri ci saranno le nuove metodologie di lavoro, i criteri di valutazione individuale dei giovani calciatori e l’organizzazione dell’attività di base secondo le linee guida del progetto Juventus Academy.

“Siamo felici di accogliere il mister Roberto Benesperi – afferma il presidente della Segato Agostino Cassalia – con il quale abbiamo un continuo confronto. Avrà modo di rivedere i vecchi iscritti e conoscere i nuovi arrivati”.

La collaborazione tra la Segato e la Juventus proseguirà anche con un nuovo appuntamento a Torino. Il prossimo 21 settembre, infatti, una delegazione della scuola calcio reggina sarà al J Hotel per l’incontro dedicato alle Academy nazionali. Un’occasione utile per condividere programmi e strategie, oltre che per definire la programmazione delle amichevoli con tutte le categorie dell’attività di base. Un percorso che conferma il legame tra la Segato e il club bianconero, con l’obiettivo di offrire ai giovani calciatori un percorso di crescita tecnico e formativo sempre più strutturato.