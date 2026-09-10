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Rosarno, incidente mortale sulla Jonio-Tirreno: tre vittime e un ferito

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine 

10 Settembre 2026 - 08:35 | Comunicato Stampa

incidente rosarno tre morti

A causa di un incidente è temporaneamente chiusa, in direzione Rosarno, la strada statale 682 “Jonio-Tirreno” all’altezza del km 3,200 a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.

Nel sinistro hanno perso la vita tre persone e una è rimasta ferita.

Il traffico è deviato in loco.

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Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

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