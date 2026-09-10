Suppletive, Oliverio a Lazzaro a sostegno di Benedetto: ‘Candidatura espressione autentica del territorio’

Giovedì 10 settembre, alle ore 18:30, si terrà a Lazzaro (RC), in Piazza dei Caduti, un’importante iniziativa di campagna elettorale per le elezioni suppletive a sostegno del candidato Frank Benedetto. All’evento, introdotto dall’avvocato Carmen Latella, interverranno l’on. Mario Oliverio e il sen. Nicola Irto, insieme ai referenti e ai rappresentanti di tutta la coalizione progressista.

Pubblichiamo di seguito la dichiarazione dell’onorevole Mario Oliverio in vista dell’appuntamento:

“Ho accettato con piacere l’invito a partecipare giovedì 10 a Lazzaro (RC) a un’iniziativa a sostegno di Frank Benedetto. Quella di Frank è una candidatura che raccoglie un largo consenso che va oltre i confini della coalizione che lo ha proposto, perché è espressione di una esperienza che ha segnato positivamente la vita di tante persone e dell’intera comunità.

Ho conosciuto il dottor Frank Benedetto oltre dieci anni fa quando, subito dopo essere stato eletto Presidente della Regione, andai a visitare l’ospedale di Reggio Calabria e constatai che il reparto di cardiochirurgia, con relativa strumentazione della sala operatoria avvolta nel cellophane, rimaneva inattivato da cinque anni. Dopo qualche giorno gli affidai l’incarico di Direttore Generale con il mandato di attivare subito il reparto di cardiochirurgia. Frank non solo realizzò quell’obiettivo, ma ha creato le condizioni affinché quella cardiochirurgia si affermasse come servizio di eccellenza attraverso l’acquisizione di professionalità di riconosciuta ed affermata esperienza e competenza. Oggi la cardiochirurgia di Reggio è tra le eccellenze in Italia e costituisce un punto di riferimento e di sicurezza per la comunità”.