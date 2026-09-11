Morte Denise, il sindaco di Crotone: ‘Una giovane donna che ha portato sulle spalle una storia più grande di lei’

“La notizia della morte di Denise ci lascia un dolore profondo, perché dietro questa tragedia c’è la storia di una figlia che ha conosciuto troppo presto e troppo da vicino la violenza della criminalità organizzata.

Una figlia che ha perso la propria madre, Lea Garofalo, per una scelta di libertà e di amore”.

A scriverlo, in un lungo post social, è il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce.

“Lea aveva scelto di non piegarsi. Aveva scelto di parlare, di proteggere Denise, di cercare per entrambe una vita diversa. «Parlo per amore di mia figlia», disse. In quelle parole c’è tutta la forza di una madre e, purtroppo, anche tutta la drammaticità della storia che ne è seguita.

Denise ha portato dentro di sé quel dolore per tutta la vita. Nel giorno dei funerali della sua mamma, nascosta dietro una finestra, affidò a tutti noi parole che non possiamo dimenticare.

Parole di amore, di riconoscenza, ma anche di una sofferenza che nessuno dovrebbe mai essere costretto a vivere”.

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Il cordoglio della comunità di Crotone

“Oggi, davanti alla sua morte, esprimo la mia vicinanza e di tutta la comunità cittadina a chi le ha voluto bene e a tutti coloro che in questi anni le sono stati accanto.

Ma Denise non deve essere solo ricordata per la tragedia che ha attraversato.

Vogliamo ricordarla come una giovane donna che ha portato sulle proprie spalle una storia più grande di lei e che, suo malgrado, è diventata parte della memoria del nostro territorio.

La sua morte ci lascia un dolore che non può essere archiviato con una semplice commemorazione.

Ci chiede di continuare a interrogarci, di costruire comunità capaci di accogliere, proteggere e dare una possibilità concreta a chi sceglie la libertà”.

“La sua storia non sarà dimenticata”

“Alla memoria di Denise rivolgo il mio pensiero più affettuoso.

La comunità di Crotone si stringe attorno al suo ricordo.

La sua storia non sarà dimenticata. Il sacrificio di sua madre non sarà dimenticato.

Le parole di Denise pronunciate tanti anni fa, con la voce spezzata dal dolore, continueranno a parlare a tutti noi.

Per tutte le persone che ancora oggi cercano la forza di dire no.

Perché nessuno debba più pagare con la propria vita il prezzo di essere libero”.

Il sindaco Vincenzo Voce