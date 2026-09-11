Reggina: le possibili soluzioni per sostituire Guida in caso di stop dell’attaccante

La Reggina si prepara alla prima trasferta della stagione. Gli amaranto arriveranno a Modica dopo due vittorie consecutive e con dodici gol realizzati tra Coppa Italia e campionato, numeri che raccontano un avvio convincente ma che adesso dovrà trovare conferme anche lontano dal Granillo. L’obiettivo è dare continuità alle prestazioni e soprattutto ai risultati, in una gara che presenterà caratteristiche differenti rispetto alle prime uscite stagionali.

Sul fronte degli indisponibili, Porcino e Franchini potrebbero restare ancora fuori per problemi fisici. Da valutare anche la situazione di Guida, costretto ad abbandonare il campo al 29′ del primo tempo nella sfida vinta contro il Licata dopo un colpo alla caviglia.

Leggi anche

Reggina, le possibili soluzioni per sostituire Guida

Le alternative a disposizione di Marchionni comunque non mancano e molto dipenderà dalle scelte tattiche del tecnico. La soluzione più naturale porta ad Alma, esterno mancino capace di muoversi da sottopunta ma anche di giocare vicino al centravanti. Un’opzione che permetterebbe alla Reggina di mantenere sostanzialmente invariato il proprio assetto offensivo.

Esiste però anche un’altra possibilità. Rotulo potrebbe essere avanzato nella posizione occupata da Guida, liberando così spazio per l’inserimento di Rossetti come mezzala dal primo minuto. Indicazioni più precise potrebbero arrivare dalle ultime sedute di allenamento e dalla conferenza stampa della vigilia. Marchionni ha comunque, come detto, diverse soluzioni a disposizione per affrontare il primo test esterno della stagione. Ricordiamo che la terza giornata di campionato si giocherà mercoledi 16 settembre, primo turno infrasettiamanale, quindi le valutazioni terranno conto anche di questo aspetto.