La Reggina punta al secondo successo in campionato. Attesa per le condizioni degli infortunati

I tifosi della Reggina potranno essere presenti a Modica. Dopo le voci circolate nei giorni precedenti su un possibile divieto di trasferta legato al rischio di incroci con altre tifoserie, è arrivata la conferma che il settore ospiti sarà invece regolarmente aperto: per i supporters amaranto sarà dunque una trasferta libera. La squadra di Marchionni si prepara così alla prima gara lontano dal Granillo della stagione, dopo le due sfide disputate in casa tra Coppa Italia e campionato. Un appuntamento importante per verificare la capacità della Reggina di confermare quanto mostrato nelle prime uscite anche in un contesto differente.

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A Modica gli amaranto dovranno infatti fare i conti con un terreno di gioco che potrebbe non esaltare le caratteristiche tecniche di una squadra costruita per giocare palla a terra e imporre il proprio ritmo e la propria manovra. Proprio per questo sarà interessante osservare Acquadro e compagni in una dimensione diversa, chiamati a dimostrare la stessa intensità, attenzione e determinazione viste nelle prime gare. L’obiettivo è comunque quello: conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato e dare continuità al successo dell’esordio.

Indicazioni più precise invece, arriveranno dalla conferenza stampa di sabato, riguardo le condizioni degli indisponibili. Da valutare Porcino e Franchini, entrambi fermi per problemi muscolari, mentre per Guida la leggera distorsione alla caviglia potrebbe suggerire allo staff medico di non forzare i tempi e concedere ancora qualche giorno di riposo.