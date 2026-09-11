Raffrescamento scuole, Madeo: ‘Depositata una mozione per l’istallazione di impianti’

«La Regione intervenga sulle strutture scolastiche pubbliche per l’installazione di impianti di raffrescamento. Sebbene infatti gli istituti scolastici siano di pertinenza dei Comuni e delle Province, l’ente regionale dispone di risorse finanziarie apposite per la manutenzione, la messa in sicurezza, l’efficientamento energetico e la modernizzazione degli edifici. Pertanto abbiamo depositato una mozione affinché il Consiglio assuma un impegno sostanziale in questa direzione».

Lo ha scritto in una nota la consigliera regionale di opposizione, Rosellina Madeo.

«Il caldo che stiamo vivendo registra temperature di molto sopra la media stagionale e gli esperti ci dicono che questo trend continuerà anche per il futuro. Le temperature record non sono più qualcosa di straordinario, ma una caratteristica strutturale del nostro clima tanto in autunno quanto in primavera. Di conseguenza occorre adeguare gli edifici affinché studentesse e studenti possano affrontare al meglio le lezioni senza alcun rischio per la salute o di stress psico-fisico e garantire a tutti, nel rispetto del calendario scolastico, il diritto allo studio e il regolare svolgimento delle lezioni».

«Ad oggi i singoli istituti qui in Calabria possono decidere se posticipare l’inizio dell’anno scolastico oppure no, un esempio per tutti è il caso del comune di San Lucido. Tuttavia, le scuole devono garantire nell’anno l’effettivo svolgimento del programma previsto a prescindere dall’inizio ufficiale delle lezioni. Pertanto, in considerazione del cambiamento climatico che ci sottopone a temperature ben diverse rispetto agli anni passati e in relazione alle necessità formative degli istituti, è necessario e non più procrastinabile adeguare tutti gli edifici alle nuove esigenze».