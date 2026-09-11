Container diretti a Israele, Lucano al porto di Gioia Tauro: ‘Nessuna autorizzazione, restano qui’

L’europarlamentare Mimmo Lucano torna per la seconda volta al porto di Gioia Tauro per chiedere chiarezza sul traffico di materiale “Dual Use”, fermo da mesi nello scalo calabrese e destinato ufficialmente a Haifa, il più grande porto marittimo di Israele.

La visita arriva nel pieno di un terremoto mediatico. La notizia della presenza di Lucano presso l’autorità doganale era infatti stata seguita da una serie di fake news apparse sulla stampa, nelle quali si faceva riferimento a presunte verifiche giudiziarie che avrebbero consentito il trasbordo dei container verso il Pireo.

“In qualità di europarlamentare, per accertarmi che l’Italia non sia complice del genocidio del popolo palestinese consentendo l’invio di container contenenti materiale bellico verso Israele, oggi, insieme a Peppe Marra, in rappresentanza dei sindacati USB e Orsa Porti, e Patrizio Maugliani di BDS Calabria, mi sono recato al porto di Gioia Tauro per effettuare una visita e chiedere chiarimenti urgenti.

Le autorità doganali hanno dato conferma ufficiale che il materiale contenuto nei container sia acciaio Dual Use, pertanto non abbiamo più dubbi.

Inoltre, le autorità doganali ci hanno riferito che i container sono stati sottoposti a procedura catch-all per verificare l’uso dell’acciaio e che, fino all’arrivo della documentazione UAMA, i container resteranno nel limbo dell’attesa. E noi con loro”.