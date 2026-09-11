Memorial Enzo Benedetto: lo sport che unisce, un trionfo di emozioni e inclusione

È stato bellissimo vederli tutti in campo, tutti insieme, il pallavolista che gioca a calcio, il calcettista sotto rete, il cestista in porta per evitare un gol del libero della pallavolo. Il PalaAttinà di Lazzaro ha ospitato una serata indimenticabile, all’insegna dello sport, del ricordo e dell’inclusione. A cinquant’anni dalla prematura scomparsa di Enzo Benedetto, il suo nome ha risuonato tra le tribune,alla presenza della famiglia, trasformando il dolore in un messaggio di speranza e unità.

Presente il sindaco di Motta San Giovanni, Verduci, che ha voluto testimoniare con la sua presenza la vicinanza della comunità a un evento così significativo.

La Cadi Antincendi Futura ringrazia tutti i presenti, le società che hanno aderito con uno spirito meraviglio all’iniziativa, gli arbitri e tutti i collaboratori.

Per la Reggina Calcio erano presenti fin’anche, Porcino e Franchini, insieme ai ragazzi della Primavera, che hanno portato entusiasmo e freschezza. La Pallacanestro Viola del Coach Carrea si è presentata al gran completo, così come la Domotek Volley, divertita e determinata in tutte le discipline e la ReggioBic, con una bella rappresentanza, arricchita dalla presenza del nuovo super talento Shai Barbibay e la nuova arrivata, la piccola Nicole. E ovviamente non potevano mancare i padroni di casa della Cadi Antincendi Futura, che hanno accolto tutti con il calore ed una grande passione.

La serata è stata un susseguirsi di abbracci e sorrisi, di sfide leali e momenti di condivisione. Le quattro discipline sportive si sono alternate sul parquet, coinvolgendo atleti di primo piano. Le premiazioni speciali in memoria di Enzo, il contest di tiro libero e i calci di rigore hanno regalato emozioni autentiche, suggellando un evento che ha saputo abbattere ogni barriera, alla presenza di Coach Pippo Sidoti e l’amico Ignazio arrivati appositamente da Patti nel ricordo del caro amico Enzo.