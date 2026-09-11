Scuole aperte, ma con orario ridotto per il caldo: il sindaco Tripodi firma l’ordinanza

A Polistena la ripresa delle attività scolastiche sarà accompagnata da un orario ridotto a causa delle alte temperature previste nei prossimi giorni. Il sindaco Michele Tripodi ha firmato un’ordinanza che stabilisce, per la prima settimana di scuola, la conclusione delle lezioni alle 11.30 in tutti gli istituti pubblici cittadini.

Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 14 a sabato 19 settembre.

La decisione, spiega il primo cittadino, nasce dalla necessità di fronteggiare una situazione climatica particolarmente difficile, soprattutto in alcune aule più esposte al sole o collocate ai piani superiori degli edifici.

“Ho firmato l’ordinanza sindacale che stabilisce per la prima settimana di scuola un orario ridotto da osservare in tutte le scuole pubbliche”, ha dichiarato Tripodi , spiegando di aver valutato il provvedimento anche dopo aver ascoltato dirigenti scolastici, docenti, studenti e famiglie.

L’obiettivo è garantire il regolare avvio dell’anno scolastico evitando, allo stesso tempo, condizioni di disagio per studenti e operatori.

“Le esigenze di tutela della salute psicofisica di studenti e operatori scolastici si combinano con la necessità di non far perdere giorni di scuola ai ragazzi e con le attività di programmazione di ciascuna istituzione scolastica”, ha spiegato il sindaco.