Scuole aperte, ma con orario ridotto per il caldo: il sindaco Tripodi firma l’ordinanza
Il primo cittadino ha firmato l’ordinanza per la prima settimana di scuola: "Una scelta per tutelare studenti e personale senza perdere giorni di lezione"
11 Settembre 2026 - 08:32 | di Redazione
A Polistena la ripresa delle attività scolastiche sarà accompagnata da un orario ridotto a causa delle alte temperature previste nei prossimi giorni. Il sindaco Michele Tripodi ha firmato un’ordinanza che stabilisce, per la prima settimana di scuola, la conclusione delle lezioni alle 11.30 in tutti gli istituti pubblici cittadini.
Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 14 a sabato 19 settembre.
La decisione, spiega il primo cittadino, nasce dalla necessità di fronteggiare una situazione climatica particolarmente difficile, soprattutto in alcune aule più esposte al sole o collocate ai piani superiori degli edifici.
“Ho firmato l’ordinanza sindacale che stabilisce per la prima settimana di scuola un orario ridotto da osservare in tutte le scuole pubbliche”, ha dichiarato Tripodi, spiegando di aver valutato il provvedimento anche dopo aver ascoltato dirigenti scolastici, docenti, studenti e famiglie.
La scelta del Comune di Polistena
L’obiettivo è garantire il regolare avvio dell’anno scolastico evitando, allo stesso tempo, condizioni di disagio per studenti e operatori.
“Le esigenze di tutela della salute psicofisica di studenti e operatori scolastici si combinano con la necessità di non far perdere giorni di scuola ai ragazzi e con le attività di programmazione di ciascuna istituzione scolastica”, ha spiegato il sindaco.
Una soluzione temporanea, quindi, che consente agli istituti di iniziare le attività senza modificare il calendario scolastico, ma riducendo la permanenza nelle ore più calde della giornata.
Edilizia scolastica, Tripodi: “Investiti oltre 5 milioni di euro”
Nel comunicare l’ordinanza, il sindaco ha anche fatto il punto sugli interventi realizzati dall’amministrazione comunale sul patrimonio scolastico.
“Abbiamo completato quasi tutti i lavori nelle scuole di nostra competenza”, ha affermato Tripodi, ricordando investimenti complessivi superiori ai 5 milioni di euro.
Tra gli edifici interessati dagli interventi figurano i plessi Salvemini, Brogna, Custodia e Villa Macrì, oltre ai lavori effettuati negli anni precedenti nelle strutture Jerace, Belà, asilo Villa, edificio Trieste, ex carcere Largo Carmine e Risorgimento.
Per le scuole Jerace e Custodia sono inoltre in corso alcuni interventi di adeguamento dell’antincendio, in vista del finanziamento da 2 milioni di euro del GSE che consentirà di trasformare i due plessi in edifici a consumo energetico quasi nullo.
“Un impegno costante che premia Polistena e ci rende fieri delle nostre scuole”, ha concluso il sindaco.
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