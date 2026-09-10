Modica-Reggina: ufficiale, ci saranno anche i tifosi amaranto. Prezzi e modalità

In occasione dell’importante sfida contro la Reggina, il Modica Calcio indice la Giornata Rossoblù, con una speciale vendita dei tagliandi per assistere al match di domenica 13 settembre allo Stadio Pietro Scollo.

Tutte le info biglietti:

Tribuna “A” Nino Viola coperta euro 15

Gradinata “B” Sicula Meat Euro 10

Settore Ospiti Euro 12

Per i tifosi della Reggina, prelazione presso Bcenters – Via Sbarre 260, Reggio Calabria.

Sei abbonato? Il tuo biglietto è assicurato

Fino a venerdì 11 settembre alle ore 21:00, tutti gli abbonati potranno garantirsi il proprio tagliando presso Ciok Cafè – Corso Umberto I.

PUNTI VENDITA AUTORIZZATI

I biglietti possono essere acquistati esclusivamente presso:

Mojo Bar Tabacchi – Via Risorgimento

T46 Sali e Tabacchi – Via Risorgimento

Pasticceria Pulino – Viale Manzoni

Ciok Cafè – Corso Umberto I

Il Club invita tutti i tifosi ad acquistare il biglietto in prevendita, così da assicurarsi il proprio posto ed evitare attese il giorno della gara.

Gli eventuali tagliandi rimasti disponibili saranno messi in vendita domenica 13 settembre al botteghino dello stadio, agli stessi prezzi della prevendita.