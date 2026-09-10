Feste Mariane, cambia l’artista di sabato: sul palco un nuovo cantante

Benji e Fede lasciano spazio a Emis Killa: cambia il concerto del sabato della Festa della Consolazione

Cambio di programma per la serata di sabato 12 settembre della Festa della Madonna della Consolazione, patrona di Reggio Calabria. A esibirsi in piazza Indipendenza non saranno più Benji e Fede, come inizialmente annunciato nell’ambito della rassegna “Notti Reggine”, ma il rapper Emis Killa.

L’artista milanese sarà il protagonista del concerto gratuito organizzato con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella giornata che segna l’avvio ufficiale dei festeggiamenti mariani e che coincide con la prima processione dedicata alla Patrona.

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La modifica riguarda esclusivamente l’appuntamento di sabato, mentre resta confermato il resto del calendario musicale previsto per le giornate successive.

Sempre il 12 settembre, all’Arena “Ciccio Franco”, spazio alla serata dedicata alla dance anni Novanta, con uno spettacolo che ripercorrerà le atmosfere e i successi di un’intera generazione.

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Domenica 13 settembre sarà invece la volta di Sal Da Vinci, mentre lunedì 14 settembre il palco ospiterà Giusy Ferreri, preceduta dall’esibizione di Mimmo Cavallaro, inserita nel programma del festival “Scirubetta”.

A chiudere gli appuntamenti musicali sarà Alessandro Mannarino, protagonista della serata di martedì 15 settembre, prima del tradizionale spettacolo pirotecnico sul lungomare.

La Festa della Consolazione conferma quindi il proprio programma principale, con l’unica novità rappresentata dal cambio di artista per il concerto inaugurale di piazza Indipendenza.