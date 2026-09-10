Turismo, è boom in Calabria. Cannizzaro a Studio Aperto: ‘Reggio simbolo di crescita’

“Con le presenze di agosto battiamo tutti i record storici e Reggio Calabria diventa il simbolo della crescita”.

È il messaggio lanciato dal sindaco Francesco Cannizzaro intervenuto a Studio Aperto, in un servizio dedicato al boom del turismo in Calabria, con focus sulla città di Reggio.

Il tg Mediaset ha acceso i riflettori su una stagione che, secondo i dati, sta segnando una fase nuova per il comparto turistico regionale, con la Calabria indicata tra le regioni italiane con la maggiore crescita degli arrivi.

Un risultato che coinvolge anche Reggio Calabria, città che punta sempre più a ritagliarsi un ruolo nei circuiti turistici nazionali e internazionali attraverso la valorizzazione del suo patrimonio, della posizione strategica sullo Stretto e di un’offerta che unisce mare, cultura e paesaggio.

Cannizzaro: “L’aeroporto è cresciuto del 170%”

Il primo cittadino ha collegato la crescita turistica anche al percorso di sviluppo delle infrastrutture, a partire dall’aeroporto dello Stretto, considerato uno degli strumenti fondamentali per aumentare l’attrattività del territorio.

“Basti pensare che l’aeroporto di Reggio Calabria dal periodo Covid ad oggi è cresciuto del 170% per numeri di transito“, ha sottolineato Cannizzaro.

Un dato che, secondo il sindaco, rappresenta il segnale di un cambiamento in corso: “È una crescita straordinaria”.

Negli ultimi anni lo scalo reggino ha registrato un aumento significativo dei passeggeri, accompagnando la maggiore apertura della città verso nuovi flussi turistici e nuove opportunità di collegamento.

“Ora Reggio deve diventare sempre più una meta internazionale”

La crescita dei numeri, però, rappresenta soltanto un punto di partenza. La prossima sfida indicata dal sindaco è quella di rendere il turismo un elemento stabile dell’economia cittadina, superando la sola dimensione stagionale.

“Continueremo a lavorare per destagionalizzare i flussi turistici ma soprattutto creare le condizioni affinché Reggio Calabria diventi sempre più una meta internazionale“, ha affermato Cannizzaro.

Un obiettivo che passa dalla capacità di attrarre visitatori durante tutto l’anno, valorizzando non soltanto il mare, ma anche il patrimonio culturale, archeologico ed enogastronomico del territorio.

La nuova sfida: trasformare i visitatori in sviluppo

Il quadro tracciato da Studio Aperto racconta una Calabria che punta a trasformare il turismo nella propria grande industria, con ricadute attese sul lavoro, sugli investimenti e sulla crescita dei territori.

Per Reggio Calabria il momento è quello di consolidare il percorso avviato, trasformando i numeri record dell’estate in una strategia di lungo periodo.

La direzione indicata dall’amministrazione è chiara: una città sempre più collegata, più attrattiva e capace di presentarsi come destinazione internazionale.