Caso Carducci, il Garante Festicini difende la scuola: ‘Servono modelli educativi autorevoli e coerenti’

"La scuola è un luogo sacro della formazione che esige rispetto formale e sostanziale". Le parole del Garante dell'infanzia dopo il caso dei genitori a cui è stato impedito l'accesso a causa dell'abbigliamento

«In merito ai fatti registrati presso l’Istituto “Carducci” di Reggio Calabria, relativi al mancato accesso di alcuni genitori a causa di un abbigliamento non consono al contesto, l’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Città Metropolitana ritiene doveroso esprimere una posizione ferma a tutela dell’istituzione scolastica».

“Il superiore interesse del minore passa anche dall’esempio degli adulti”

«Il “superiore interesse del minore” non si realizza soltanto nella tutela dei suoi diritti assistenziali, ma si fonda innanzitutto sul diritto a ricevere modelli educativi autorevoli, coerenti e dignitosi».

«La scuola è il primo avamposto dello Stato con cui i nostri figli impattano: un luogo sacro della formazione, della crescita e della legalità, che esige un rispetto formale e sostanziale da parte di tutti, a prescindere da minuziosi elenchi di “dress code” che il buon senso dovrebbe rendere superflui».

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Il sostegno alla dirigenza dell’Istituto Carducci

«Non si tratta di sterile rigidità o di giudicare le scelte personali, ma di comprendere il valore del limite e del contesto. Chiedere decoro ai cancelli di una scuola significa trasmettere ai bambini un messaggio chiaro: vi sono luoghi che meritano rispetto per ciò che rappresentano».

«Il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia si incrina quando gli adulti dimenticano che il primo e più potente strumento pedagogico è l’esempio».

L’Ufficio del Garante esprime piena solidarietà e sostegno alla dirigenza scolastica dell’Istituto “Carducci”.

Il Vademecum Metropolitano sul Patto di Corresponsabilità

«Proprio per evitare che simili cortocircuiti si ripetano, e per supportare i Dirigenti Scolastici spesso lasciati soli in questa complessa transizione culturale, il mio Ufficio promuoverà nei prossimi giorni un Vademecum Metropolitano sul Patto di Corresponsabilità».

«Sarà un documento snello, redatto d’intesa con il mondo della scuola, volto a codificare poche e chiare regole di buon senso e rispetto reciproco all’interno e all’esterno dei plessi».

«Educare alla cittadinanza è un dovere che genitori e istituzioni devono portare avanti insieme, partendo proprio dal riconoscimento del valore dei luoghi della cultura».