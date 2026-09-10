Delfino (AVS): ‘Che succede alla III Circoscrizione? Stato di paralisi e Presidente assente’

“Un’istituzione paralizzata, incapace di rispondere ai bisogni primari della cittadinanza e distante dai problemi reali del territorio.”

Questo è l’affondo di Demetrio Delfino, Consigliere Comunale di Alleanza Verdi e Sinistra – AVS, che accende i riflettori sullo stato di profonda inattività in cui versa la Terza Circoscrizione (Zona Nord) del Comune di Reggio Calabria.

I numeri raccontano una realtà inequivocabile: dall’inizio del mandato, l’organismo si è riunito soltanto due volte. La prima seduta si è tenuta a giugno per il formale insediamento, mentre la seconda risale a luglio per l’elezione del vicepresidente e la composizione di alcuni organismi interni cioè solo adempimenti di legge. Da quel momento in poi, il nulla. Il consiglio circoscrizionale non è stato più convocato, lasciando la struttura amministrativa in una fase di totale e ingiustificata stasi.

Delfino: “La popolazione vive in uno stato di paralisi”

“Mentre le istituzioni locali restano al palo, la popolazione del perimetro della Terza Circoscrizione vive in uno stato di paralisi,” prosegue Delfino. “Durante la stagione estiva i residenti hanno dovuto fronteggiare emergenze drammatiche e quotidiane, a partire da una grave crisi idrica e da una gestione dei rifiuti a tratti insostenibile, senza trovare nella Circoscrizione alcun punto di riferimento, mediazione o supporto.”

A rendere ancora più grave il quadro, evidenzia il consigliere di AVS, è il contrasto tra l’assenza di attività e la continuità delle competenze economiche: “È eticamente e politicamente inaccettabile che a fronte di un’assenza totale di programmazione, incontri e soluzioni per un territorio vasto come quello che comprende Archi, Gallico e Catona, si continui a percepire regolarmente l’indennità di carica, come Presidente. L’indennità deve essere il corrispettivo di un impegno costante verso la comunità, non una rendita di posizione.”

“La Presidente risulta assente nella sede istituzionale”

La situazione richiede ora un’attenta verifica istituzionale sulle sorti della governance locale. Delfino, raccogliendo lo sfogo dei cittadini residenti, evidenzia che “La Presidente risulta assente nella sede istituzionale,” Non ha presenziato a diverse attività svolte nel territorio della Terza Circoscrizione, non si è interfacciata con i residenti su gravi problemi emersi in questi mesi , crisi idrica su tutti.

Ciò che è ancora più grave è che non risulta pervenuta alcuna comunicazione formale riguardo a sue eventuali assenze temporanee o impedimenti di sorta.”

Delfino: “Occorre prendere provvedimenti”

“A questo punto,” conclude il Consigliere Demetrio Delfino, “con un organo fermo da mesi e una presidenza assente occorre prendere provvedimenti, così come recita il regolamento.

Non è credibile che su quel territorio non ci siano questioni sulle quali riunire il consiglio circoscrizionale, valutando problemi e trovando soluzioni adeguate. Non è tollerabile un’amministrazione ‘fantasma’ che scarica il peso dell’inerzia politica sulle spalle dei cittadini della periferia nord, è una questione di rispetto verso tutti i cittadini elettori. Infine Delfino si chiede : “cosa ne pensa il Sindaco, che della presenza quotidiana nelle sedi istituzionali ne ha fatto una questione di principio ?”

Demetrio Delfino

Capogruppo Comunale AVS – Reggio Calabria