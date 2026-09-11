20 anni di Reggio Film Fest, annunciata la madrina 2026

Sei giorni di cinema in città: da Marcello Fonte a Giampaolo Morelli e tanti altri. Nasce Next Actor Calabria, alla ricerca dei nuovi talenti dello Stretto

Sarà Ludovica Nasti la Madrina della XX edizione del Reggio Calabria Film Fest, in programma dal 21 al 26 settembre 2026. L’attrice, tra i volti più riconoscibili della nuova generazione del cinema italiano, sarà a Reggio Calabria dal 24 settembre e affiancherà al ruolo di Madrina quello di componente della giuria di Next Actor Calabria, il contest dedicato alla scoperta dei nuovi talenti dell’audiovisivo calabrese.

È uno dei segnali più significativi di un’edizione che arriva al traguardo dei vent’anni con un programma capace di riunire sullo Stretto alcuni protagonisti del cinema, della televisione e della cultura italiana e, nello stesso tempo, di puntare sulle professionalità e sui giovani talenti del territorio come tiene a sottolineare il Presidente del Festival Michele Geria.

Gli ospiti del Reggio Calabria Film Fest

Tra gli ospiti Marcello Fonte, atteso venerdì 25 settembre per lo Schermo d’Autore con Asino Vola; Max Mazzotta, protagonista il 24 e 25 settembre degli appuntamenti legati a U.S. Palmese; Iaia Forte, interprete di riferimento del cinema e del teatro italiano; Sonia Bruganelli, ospite per la presentazione del suo libro e per un incontro con il pubblico.

A chiudere il parterre saranno Giampaolo Morelli, protagonista della serata conclusiva, e Luca Lucini, Presidente AIR3, che introdurrà la cerimonia finale e assegnerà il Premio AIR3.

Il ventennale nasce sotto il segno di “Identità Viva. Bellezza Eterna“, accompagnato dal sottotitolo “Festival dello Stretto“: un’identità che lega la manifestazione alla città e al suo patrimonio culturale, con il cinema come strumento per raccontare il territorio e metterlo in relazione con l’industria audiovisiva nazionale.

L’omaggio a Leopoldo Trieste

Un legame che passa anche dalla memoria. Il grande omaggio della XX edizione sarà infatti dedicato a Leopoldo Trieste, attore e sceneggiatore nato a Reggio Calabria nel 1917, figura che ha portato il nome della città nella storia del cinema italiano.

Ma il traguardo dei vent’anni coincide soprattutto con una nuova sfida: individuare chi potrebbe scrivere i prossimi capitoli di quella storia.

Nasce così Next Actor Calabria, ideato da Hollywood & Partners e ospitato negli spazi dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Il contest si propone come una vera ricerca dei nuovi volti del territorio e coinvolgerà attori, attrici e stand-up comedian.

Per il talento selezionato è prevista una borsa di studio presso l’Accademia Cinema Aperto di Roma, trasformando il riconoscimento in un’opportunità concreta di formazione e crescita professionale.

A valutare i partecipanti sarà una giuria composta da Ludovica Nasti, Nicola Guaglianone, Marcello Foti, Andrea Quattrini, Mary Calvi e Antonio Lange.

L’obiettivo è creare un collegamento diretto tra i nuovi talenti calabresi e l’industria audiovisiva nazionale, facendo di Reggio Calabria non soltanto un luogo nel quale il cinema arriva, ma anche un luogo dal quale nuovi talenti possono partire.

Le location della XX edizione

Il programma coinvolgerà alcuni dei luoghi più rappresentativi della città: il MArRC – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, l’Arena di Piazza De Nava, UNIDA, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti e Boutique Rocca.

La conferenza stampa di presentazione della XX edizione si terrà lunedì 21 settembre alle ore 12.00 al Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria. Piazza De Nava sarà invece il cuore delle serate e ospiterà anche la cerimonia finale.

Durante le sei giornate si alterneranno il concorso Millennial Movie, la sezione “L’arte e il mestiere dell’attore“, le proiezioni fuori concorso di CiakAlabria, gli incontri con gli ospiti e le attività formative di RCFF Lab / Framinia Academy e Lab Solving.

Le proiezioni serali sono previste alle 19:45 e alle 21:30.

La giuria e il Premio AIR3

La Giuria Millennial Movie, presieduta da Annalisa Insardà, sarà composta da Elisabetta Rocchetti, Gianni Rosato, Avv. Marianna Carroccio e Gianfranco Stellitano.

Il Festival conferma inoltre il proprio impegno sui temi della valorizzazione delle professionalità e dell’equità di genere. Accanto al Premio AIR3, verrà infatti consegnato, per il secondo anno consecutivo, il Premio speciale dedicato ai temi dell’equità di genere, che sarà conferito dall’Avvocato Marianna Carroccio, in rappresentanza di Women in Film, Television & Media Italia.

La direzione artistica della XX edizione è affidata a Gianlorenzo Franzì, figura che accompagnerà le scelte artistiche e culturali di un’edizione particolarmente significativa per la storia del Festival.

La manifestazione si concluderà sabato 26 settembre all’Arena di Piazza De Nava, con la cerimonia di chiusura e premiazione alla presenza di Giampaolo Morelli e Luca Lucini.

Il Reggio Calabria Film Festival è organizzato dall’Associazione Artistico Culturale Eventi, con il supporto della Fondazione Calabria Film Commission, del Ministero della Cultura e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e con il patrocinio del MArRC – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria, della Camera di Commercio di Reggio Calabria, di ANEC Calabria e di Confesercenti Calabria.

Vent’anni dopo, il punto non è soltanto guardare alla strada percorsa. È capire chi sarà pronto a percorrere quella che viene.

Ed è da Reggio Calabria, nel cuore del Mediterraneo, che la XX edizione sceglie di lanciare questo nuovo sguardo sul cinema.