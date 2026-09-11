Reggina e i due giovani Fazio e Toscano. Ne parla Roberto Trapani, responsabile del settore giovanile del Genoa

La scelta di andare a pescare gli Under in quei settori giovanili italiani dove si lavora bene e soprattutto si hanno conoscenze e competenze. Si è mosso in questo senso il Ds Romairone che dal Genoa ha prelevato e portato alla Reggina i due 2008 Fazio e Toscano, entrambi in grande evidenza in questa primissima parte di stagione. Radio Touring ha sentito Roberto Trapani, responsabile del settore giovanile dei rossoblu: “Sono ragazzi d’oro, capaci di tirare fuori il meglio delle loro caratteristiche mettendoci la giusta mentalità. Reggio è una piazza importante, lo dice la storia. Il direttore Romairone conosce bene il nostro manager Matteo Scala. Direi che alla Reggina hanno trovato la dimensione giusta”.

Leggi anche

Toscano? Giusto che giocasse con i grandi per potersi esprimere. Nel suo ruolo, riesce ad abbinare doti fisiche e tecniche. Fazio ha fatto un buon percorso. Parliamo di un ragazzo disciplinato, d’altri tempi. La sua dedizione al lavoro, in una piazza che premia chi ha perseveranza, gli può essere utile. Può giocare sia in una difesa a due che a tre, in caso di necessità può fare anche il terzino.

Il loro futuro alla Reggina? Ci siederemo a ragionare dopo la metà dell’anno e valuteremo il tutto. Abbiamo un ottimo rapporto col direttore, non abbiamo preclusioni. Solo la volontà di fare il bene dei ragazzi, troveremo la migliore soluzione per tutti”.