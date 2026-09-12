Tragedia sul Calopinace, Cannizzaro: ‘Reggio sconvolta. Annullati due concerti delle feste Mariane’ – VIDEO

La morte di Anthea, la ragazza di 23 anni che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nel pomeriggio sulle bretelle del Calopinace, scuote Reggio Calabria. A tarda sera è arrivato anche il messaggio del sindaco Francesco Cannizzaro, che ha annunciato l’annullamento di due appuntamenti musicali previsti nell’ambito delle Festività Mariane.

Una decisione assunta, ha spiegato il primo cittadino, come segno di rispetto e di lutto per una tragedia che ha colpito l’intera comunità reggina.

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Cannizzaro: “Una notizia che ha sconvolto tutta la città”

“Come è noto questo pomeriggio nella nostra città un tragico incidente ha spezzato la vita di una giovane 23enne, mentre Giovanni, che guidava la moto, è stato sottoposto ad un intervento molto delicato ed è tuttora in prognosi riservata”.

Con queste parole Cannizzaro ha aggiornato anche sulle condizioni del giovane di 22 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente.

“Una tragedia immane, una notizia che ha sconvolto tutta la città e che arriva anche in un momento di altissimo significato, dove la comunità reggina si unisce per pregare e per festeggiare in occasione delle Festività Mariane”.

Da qui la scelta di modificare il programma degli eventi.

“Proprio per questo, come segnale di rispetto e soprattutto di lutto, perché credo che sia un lutto che non appartenga soltanto alle famiglie interessate ma a tutti i singoli reggini, ho deciso di annullare il concerto previsto sabato sera a Piazza Indipendenza, ma anche quello dopo la mezzanotte all’Arena dello Stretto“.

Il sindaco ha concluso parlando di “un piccolo segnale che tenta di unire in preghiera la nostra città nei confronti di questi due giovani concittadini reggini”.

L’incidente sulle bretelle del Calopinace

L’incidente si è verificato nel pomeriggio lungo la bretella del Calopinace, in direzione mare-monte.

Secondo quanto ricostruito finora, Anthea Ranieri, 23 anni, viaggiava a bordo di un motociclo condotto da un amico di 22 anni. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è rovinato a terra senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Per la giovane non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Il ragazzo è stato invece trasportato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi e la prognosi è riservata.

Una tragedia che cade proprio nei giorni più sentiti dell’anno per Reggio Calabria e che ha spinto l’amministrazione comunale a fermare parte degli appuntamenti musicali previsti per le celebrazioni mariane.