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Reggio, incidente mortale sulle bretelle del Calopinace

Coinvolta una moto con a bordo due giovani. Traffico bloccato in direzione autostrada

11 Settembre 2026 - 19:27 | di Redazione

incidente mortale calopinace

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 settembre, lungo le bretelle del Calopinace, a Reggio Calabria.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una moto con a bordo due giovani. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Il giovane alla guida che viaggiava con lei è rimasto invece gravemente ferito e le sue condizioni risultano molto serie.

Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. La dinamica è ancora in fase di accertamento e saranno i rilievi effettuati sul posto a chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo della moto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e negli accertamenti.

Il traffico è stato deviato con forti rallentamenti nella zona delle bretelle del Calopinace e lungo le strade limitrofe.

Le operazioni sono ancora in corso.

bretelle calopinace

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, attualmente deviata nel tratto interessato (in direzione autostrada, nei pressi della colonnina di benzina lato sud) per consentire gli interventi in sicurezza, con rallentamenti e lunghe code nella zona. Le operazioni sono ancora in corso.

La nota della Polizia Locale

“Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale immediatamente intervenuta, intorno alle 18,30 di oggi, sulla bretella calopinace direzione mare monte (via Falcone) all’altezza del distributore di metano, un motociclo è rovinato al suolo.

La passeggera di 23 anni e deceduta mentre il conducente si un anno più giovane è ricoverato in condizioni critiche al Gom.
Dell’occorso è stato immediatamente notiziato il.magistrato di turno che ha assunto la direzione delle indagini”.

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