Reggio, incidente mortale sulle bretelle del Calopinace

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 settembre, lungo le bretelle del Calopinace, a Reggio Calabria.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una moto con a bordo due giovani. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Il giovane alla guida che viaggiava con lei è rimasto invece gravemente ferito e le sue condizioni risultano molto serie.

Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. La dinamica è ancora in fase di accertamento e saranno i rilievi effettuati sul posto a chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo della moto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e negli accertamenti.

Il traffico è stato deviato con forti rallentamenti nella zona delle bretelle del Calopinace e lungo le strade limitrofe.

Le operazioni sono ancora in corso.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, attualmente deviata nel tratto interessato (in direzione autostrada, nei pressi della colonnina di benzina lato sud) per consentire gli interventi in sicurezza, con rallentamenti e lunghe code nella zona. Le operazioni sono ancora in corso.

La nota della Polizia Locale