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Serie D: Modica-Reggina, percorso consigliato per i tifosi amaranto

Prima trasferta della stagione per la squadra di Marchionni

11 Settembre 2026 - 17:50 | Comunicato

Reggin Tifosi Ultras Curva Sud ()

Così come comunicato dalle Autorità di P.S. locali, i tifosi amaranto che si recheranno a Modica per assistere alla gara tra Modica e Reggina, in programma domenica 13 settembre con calcio d’inizio alle ore 15:00, per raggiungere l’area di parcheggio a loro dedicata all’interno dell’impianto sportivo siciliano dovranno percorrere il seguente itinerario.

-Dall’autostrada A-18, tratta Siracusa-Modica, procedendo da Siracusa verso Sud, uscire allo svincolo di Modica.

-Superare l’ingresso per Modica (S.Cuore), proseguire per circa 600 mt in direzione Ragusa e imboccare la prima uscita, costeggiando il perimetro di un negozio di arredamento situato in loco.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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