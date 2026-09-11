Optisud, Colella (FIV): ‘Il vento non tradisce Reggio. Il lungomare, tribuna naturale’

Le vele degli Optimist hanno colorato questo pomeriggio le acque davanti al lungomare Falcomatà. La prima prova dell’Optisud ha portato nello Stretto giovani velisti provenienti da diverse regioni italiane, in una giornata caratterizzata dal sole e soprattutto da condizioni di vento favorevoli.

A raccontare le prime sensazioni ai microfoni di CityNow è Fabio Colella, consigliere della Federazione Italiana Vela e consigliere comunale di Reggio Calabria.

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Colella: “Lo Stretto regala emozioni”

“Lo Stretto regala emozioni“, ha spiegato Colella osservando le imbarcazioni impegnate nelle regate.

“Oggi è una giornata stupenda di sole ma, soprattutto per quanto ci riguarda, di vento. Il vento non tradisce mai, non tradisce Reggio, non tradisce le regate e non tradisce le nostre imbarcazioni“.

Una manifestazione che ha richiamato atleti anche da fuori regione.

“Vengono dalla Campania, dall’Abruzzo, dalla Puglia e dalla vicina Sicilia. Tutti vengono qui per vedere lo Stretto di Messina e le sue condizioni”.

Condizioni che, secondo Colella, rendono il campo di regata reggino particolarmente interessante anche dal punto di vista tecnico.

“Non ci sono soltanto il vento, il sole e questo bellissimo mare. C’è una costante che è la corrente, una caratteristica che abbiamo qui e che vengono a provare”.

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Giovani velisti protagonisti davanti al lungomare

Uno degli aspetti centrali dell’Optisud è proprio la presenza di tanti giovani. In acqua ci sono infatti velisti giovanissimi, con un’età compresa tra i 7 e i 14 anni.

“È un’emozione nuova per questi ragazzini. Li abbiamo visti con le loro faccine, leggeri per volare”, ha aggiunto Colella.

Già durante la presentazione dell’evento, il consigliere FIV aveva sottolineato l’importanza della componente giovanile.

“L’OptiSud è una manifestazione che abbraccia tutte le regioni del Sud e fa sì che questa regata si impreziosisca ancora di più. Aumenteranno i numeri e ci sarà soprattutto un’ottima qualità”.

Tra i partecipanti è prevista anche la presenza del recente campione italiano, vincitore del titolo a Ravenna.

“La cosa più bella è anche la presenza massiccia di giovani, perché quando si vedono i giovani all’opera è sempre un bel vedere“.

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“Il lungomare diventa una tribuna naturale”

La scelta del periodo non è stata casuale. L’evento si inserisce nei giorni particolarmente sentiti dalla città per le festività e punta anche ad avvicinare i reggini alla vela.

“Abbiamo voluto organizzare questa manifestazione in questo mese, in un periodo molto caro a Reggio Calabria, durante la festa della Madonna della Consolazione, in modo che la gente possa avvicinarsi al lungomare e vedere questo spettacolo delle vele che riempiranno il nostro mare”.

Un punto di osservazione privilegiato sarà proprio il lungomare Falcomatà.

“Le regate sono visibili dal lungomare. Sarà un balcone, quasi una tribuna, da dove poter osservare e vedere il nostro sport”.

Vela a Reggio Calabria, Colella: “Serve programmazione”

Per Colella, però, manifestazioni come l’Optisud devono rappresentare soltanto una parte di un percorso più ampio.

“Per far crescere la vela in città occorre programmazione. Nello sport soprattutto la programmazione è tutto“.

Il consigliere comunale guarda già ai prossimi anni, sottolineando la necessità di costruire in anticipo il calendario degli eventi.

“Chi organizza manifestazioni sportive ha già il 2027 pieno e quindi stiamo già ragionando e pensando al 2028“.

Da qui la necessità di un confronto tra amministrazione, federazioni e realtà sportive locali.