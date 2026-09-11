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Feste Mariane e inclusione, spazi dedicati alle persone con disabilità: un’area riservata anche sotto il palco dei concerti

"Nessuno deve essere costretto a rinunciare agli spazi ed agli eventi pubblici della propria città - affermano De Biasi, Parisi, Romeo ed Eraclini - è una questione di civiltà e di diritti"

11 Settembre 2026 - 17:22 | Comunicato

Feste Mariane e inclusione, spazi dedicati alle persone con disabilità: un’area riservata anche sotto il palco dei concerti

Una città davvero inclusiva si misura anche dalla capacità di garantire a tutti, senza eccezioni, il diritto di vivere gli spazi pubblici, partecipare alle manifestazioni e prendere parte alla vita della comunità.

È da questa piena consapevolezza e volontà dell’Amministrazione Cannizzaro che nasce l’atto di indirizzo della V Commissione Consiliare del Comune di Reggio Calabria, che si occupa di politiche sociali e salute, finalizzato all’individuazione di aree di sosta temporanee riservate alle persone con disabilità, in aggiunta alle preesistenti, in occasione delle Festività Mariane. Un’iniziativa destinata a diventare prassi per tutti gli eventi di maggiore rilevanza e affluenza pubblica.

Una proposta che porta la firma e l’impegno dei Consiglieri di maggioranza Giuseppe De Biasi, Marco Parisi e Daniele Romeo, d’intesa con il Presidente della V Commissione consiliare Giuseppe Eraclini, promotori di un percorso condiviso con il Sindaco Francesco Cannizzaro e sviluppato poi all’interno della Commissione, volto a dare una risposta concreta ad una difficoltà che spesso in passato si è manifestata.

L’istanza è stata elaborata a seguito della seduta di V Commissione del 3 settembre, trasformando una necessità concreta in un vero e proprio indirizzo politico-amministrativo, che il Sindaco ha immediatamente avallato.

“Nessuno deve essere costretto a rinunciare agli spazi ed agli eventi pubblici della propria città – affermano De Biasi, Parisi, Romeo ed Eraclini – è una questione di civiltà e di diritti. Durante le grandi manifestazioni, quando il traffico veicolare e l’affluenza aumentano, per una persona con disabilità raggiungere il centro e i luoghi degli eventi può diventare molto più complicato. Ecco perché abbiamo pensato ad una risposta rapida ed efficace, temporanea e proporzionata alle esigenze delle singole manifestazioni. Affinché nessuno si senta indotto a rinunciare ad un momento di festa o di partecipazione alla vita cittadina per impossibilità.”

La proposta, dunque, si precisa che non mira a modificare l’attuale sistema della sosta riservata, ma introduce un principio di programmazione straordinaria dell’accessibilità, da applicare quando l’entità degli eventi e l’affluenza prevista rendono necessario un intervento aggiuntivo.

Pertanto, nel corso delle giornate di Festività Mariane, in seguito all’ordinanza 772 del 9 settembre firmata dal Comandante della Polizia Locale Salvatore Zucco, sono stati individuati circa 30 parcheggi in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Domenico Romeo e l’intersezione con via Saverio Vollaro, dedicati esclusivamente ai portatori di handicap con difficoltà di deambulazione muniti di regolare contrassegno.

È inoltre prevista un’attività di controllo e vigilanza per garantirne l’effettiva fruibilità da parte degli aventi diritto. L’obiettivo è duplice: tutelare concretamente chi ha realmente diritto a questi spazi e contrastare ogni utilizzo improprio che, soprattutto nelle giornate di maggiore affluenza, rischia di sottrarre posti preziosi alle persone per le quali sono stati istituiti.

La V Commissione ha previsto, infatti, che tutta questa inedita attività dedicata alle persone con disabilità venga monitorata, prevedendo un ritorno in Commissione a festività terminate, così da verificare l’efficacia dell’iniziativa e valutare eventuali interventi migliorativi. Determinante è risultato il ruolo del presidente della V Commissione, Giuseppe Eraclini, che ha prontamente raccolto l’istanza dei consiglieri De Biasi, Parisi e Romeo e contribuito ad inserirla all’interno di un percorso istituzionale condiviso da tanto dalla maggioranza quanto dall’opposizione di Palazzo San Giorgio.

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Si fa presente, inoltre, che è stata riservata alle persone con disabilità grave anche la zona sottopalco, collocata tra il pubblico e appunto il palco sul quale nel corso delle “Notti Reggine” si esibiranno i cantanti, per garantire la possibilità di assistere agli spettacoli in una posizione che garantisca condizioni di accessibilità, sicurezza e piena partecipazione. A tal proposito, si raccomanda l’arrivo entro le ore 21:00, al fine di garantire a tutti la massima fruibilità e le operazioni, da parte degli steward, di agevole accompagnamento delle persone con disabilità grave nell’area a loro dedicata.

L’ingresso delle persone con disabilità grave dovrà avvenire dal varco di accesso all’area dedicata identificato con il numero D1, come di seguito indicato:

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Una città che vuole crescere non è soltanto quella che organizza grandi eventi, ma è quella che si preoccupa di fare in modo che tutti possano viverli.

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