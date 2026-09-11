Ennesima vittima sulla SS 106: scontro tra un’auto ed una moto
Nell'impatto una persona è deceduta e un'altra è rimasta ferita
11 Settembre 2026 - 16:11 | Comunicato stampa
A causa di un incidente, è stata provvisoriamente chiusa e successivamente riaperta una corsia lungo la strada statale 106 “Jonica”, al chilometro 245.000, nel territorio comunale di Crotone, in direzione Reggio Calabria.
Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura e una moto. Nell’impatto una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita.
Sul posto sono intervenuti il personale Anas, le Forze dell’Ordine e i soccorsi del 118.
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