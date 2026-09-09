Feste Mariane 2026, modifiche alla circolazione per giostre, bancarelle, concerti e fuochi
Il Comune ha predisposto un piano straordinario per accompagnare gli eventi delle festività. Le strade interessate
09 Settembre 2026 - 15:46 | di Redazione
Con l’avvicinarsi dei giorni centrali delle Feste Mariane 2026, cambia anche la viabilità in città.
Il Comune di Reggio Calabria ha emanato una serie di ordinanze per disciplinare la circolazione nelle aree interessate dagli appuntamenti civili della festa: dalle bancarelle di Pentimele al parco delle attrazioni, dai concerti in Piazza Indipendenza fino allo spettacolo pirotecnico conclusivo sullo Stretto.
I provvedimenti entreranno in vigore progressivamente e resteranno attivi per tutta la durata delle manifestazioni.
Bancarelle a Pentimele: modifiche alla circolazione fino al 21 settembre
Per consentire l’insediamento degli operatori commerciali legati alle Feste Mariane, il Comune ha disposto modifiche alla viabilità nella zona di Pentimele dal 9 al 21 settembre 2026.
Le limitazioni saranno attive dalle 22.30 del 9 settembre fino alle 2.00 del 21 settembre.
Le strade interessate sono:
- via Provinciale Vecchia Archi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Francesco Abbagnara e l’intersezione con via Vecchia Pentimele – via Angelo Vassallo;
- via Vittorio Tracuzzi, tra via Provinciale Vecchia Archi e via Nazionale Pentimele;
- via Francesco Abbagnara, tra via Provinciale Vecchia Archi e via Angelo Vassallo;
- via Claudio Demattè, tra via Provinciale Vecchia Archi e via Vittorio Tracuzzi (ingresso “Cancello 15” del PalaSport “F. Calafiore”);
- via Domenico Travia, tra via Provinciale Vecchia Archi e via Angelo Vassallo;
- via Francesco De Virgilio, tra via Provinciale Vecchia Archi e via Angelo Vassallo.
Nelle aree indicate sarà istituito il divieto di transito veicolare, ad eccezione di forze dell’ordine, mezzi di soccorso, emergenza e mezzi d’opera.
Previsto inoltre, su un tratto di via Provinciale Vecchia Archi, il doppio senso di circolazione e il limite massimo di velocità fissato a 20 km/h.
Luna park a Pentimele: chiuso piazzale Enzo Ferrari
Anche l’allestimento del parco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante comporterà modifiche alla circolazione.
Il provvedimento riguarda il piazzale Enzo Ferrari, dove dalle 22.30 del 9 settembre fino alle 2.00 del 21 settembre sarà istituita l’interdizione al traffico veicolare.
Giostre a Largo Botteghelle: modifiche alla circolazione fino al 21 settembre
Anche l’area di Largo Botteghelle sarà interessata da provvedimenti sulla viabilità per consentire l’allestimento del parco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante previsto nell’ambito delle Feste Mariane 2026.
L’ordinanza della Polizia Municipale prevede modifiche alla circolazione dalle ore 20.30 del 9 settembre fino alle ore 2.00 del 21 settembre 2026.
Il provvedimento riguarda:
- Largo Botteghelle;
- viale Messina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Palermo e l’intersezione con via Botteghelle;
- via Enna, nel tratto compreso tra via Messina e via Catania;
- via Siracusa, nel tratto compreso tra via Alberto Gatto e via Palermo;
- via Alberto Gatto, nel tratto compreso tra viale Calabria e via Sbarre Inferiori;
- via Botteghelle, nel tratto antistante la Scuola Media Statale “P. Larizza”.
Nelle strade indicate sarà istituita l’interdizione alla circolazione veicolare, con eccezione per i veicoli autorizzati e per i mezzi di soccorso ed emergenza.
Concerti in Piazza Indipendenza: chiusure nel centro storico
Le serate musicali delle Feste Mariane, con gli appuntamenti di Piazza Indipendenza, porteranno ulteriori modifiche alla circolazione.
L’ordinanza riguarda il periodo dal 9 al 16 settembre, in occasione della manifestazione “Notti Reggine – musica, spettacolo, emozioni”.
Dalle ore 18.00 del 9 settembre alle ore 24.00 del 16 settembre scatteranno limitazioni su:
- via Saverio Vollaro, nel tratto tra via Vittorio Veneto e via Demetrio Tripepi;
- via XXIV Maggio, tra Lungomare Italo Falcomatà e Corso Giuseppe Garibaldi;
- via Panella, tra Corso Giacomo Matteotti e Corso Giuseppe Garibaldi;
- via Gabriele D’Annunzio, tra Corso Giacomo Matteotti e Corso Giuseppe Garibaldi;
- Largo Cristoforo Colombo;
- via Vittorio Veneto, tra via Francesco Cananzi e via Domenico Romeo;
- Lungomare Italo Falcomatà, nel tratto tra Piazza Indipendenza e via XXIV Maggio.
Sul Lungomare sarà previsto il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso, emergenza e dei mezzi legati agli eventi, oltre al divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati.
Per gli spettacoli del 12, 13, 14 e 15 settembre, dalle ore 18 fino alle 2 del giorno successivo, ulteriori limitazioni riguarderanno:
- Corso Giacomo Matteotti, nel tratto tra Piazza Indipendenza e via XXIV Maggio lato mare;
- via Domenico Romeo, tra via Vittorio Veneto e via Giuseppe De Nava;
- via Vittorio Veneto, tra via Domenico Romeo e via Saverio Vollaro.
Sempre su Corso Matteotti, nei periodi indicati, sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra Piazza Indipendenza e via XXIV Maggio.
Fuochi pirotecnici all’Arena dello Stretto: stop in via dei Giunchi
L’ultimo grande appuntamento delle Feste Mariane sarà accompagnato da modifiche nella zona dell’Arena dello Stretto.
In occasione dello spettacolo pirotecnico previsto il 15 settembre sullo specchio acqueo antistante l’Anfiteatro e il Lido Comunale, il Comune ha disposto limitazioni nell’area di via dei Giunchi.
I provvedimenti saranno attivi il 14 e 15 settembre dalle ore 6.00 fino alle ore 2.00 del giorno successivo.
Le zone interessate sono:
- via dei Giunchi, dall’intersezione con via Renato Camminiti fino all’area parcheggio Riscio;
- scale di collegamento tra via dei Giunchi e Corso Italo Falcomatà (stazione Lido);
- area prospiciente il Teatro Arena Lido;
- scale di collegamento tra il monumento ai Caduti di Nassirya e via dei Giunchi.
Previsti:
- divieto di sosta con rimozione coatta e forzata;
- interdizione della circolazione veicolare e pedonale;
con eccezione per mezzi aziendali, di emergenza e di soccorso.
Un piano complessivo che accompagnerà i giorni più intensi delle Feste Mariane 2026, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento degli eventi e la sicurezza di cittadini e visitatori.
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