Feste Mariane 2026, come cambia la viabilità per le processioni: le strade interessate

Divieti di sosta, rimozioni e modifiche alla circolazione per accompagnare i momenti più attesi della festa della Madonna della Consolazione

La città si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno e, in vista delle Feste Mariane 2026, cambiano anche le regole della viabilità.

Il Comune di Reggio Calabria ha predisposto il piano dei provvedimenti per consentire lo svolgimento in sicurezza delle processioni della Madonna della Consolazione, con modifiche alla circolazione e divieti di sosta lungo le strade interessate dal passaggio della Sacra Effigie.

Le ordinanze della Polizia Municipale riguardano due momenti distinti: il trasferimento della Patrona dal Santuario dell’Eremo alla Cattedrale, previsto per sabato 12 settembre e la processione di martedì 15, con partenza e rientro in Piazza Duomo.

Leggi anche

La processione dell’11 e 12 settembre: il percorso dall’Eremo alla Cattedrale

Il primo provvedimento riguarda il tradizionale percorso che accompagnerà la Sacra Effigie dalla sua casa all’Eremo fino al Duomo cittadino.

Dalle ore 15.00 dell’11 settembre fino alle ore 14.00 del 12 settembre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta o forzata su entrambi i lati nelle aree interessate.

Le prime limitazioni interesseranno la zona dell’Eremo:

Piazzale Basilica dell’Eremo;

via Eremo Botte, nel tratto compreso tra via Eremo al santuario e per circa 50 metri in direzione monte;

via Eremo, tra via Eremo Condera e l’intersezione con via Cardinale Portanova;

via Cardinale Portanova, nel tratto compreso tra via Eremo Condera e via Eremo al santuario;

via Eremo, tra via Cardinale Portanova e il piazzale antistante il Santuario dell’Eremo.

Successivamente, dalle ore 6.00 del 12 settembre fino al passaggio della Sacra Effigie, scatterà il divieto di transito veicolare lungo il percorso cittadino della processione.

Le principali arterie coinvolte saranno:

via Cardinale Portanova e le traverse interessate fino a viale Amendola;

viale Amendola, nel tratto tra via Cardinale Portanova e via Dante;

via Salazar;

via XXV Luglio;

via Roma;

via Monsignor De Lorenzo;

via Cananzi;

via Domenico Romeo;

via Saverio Vollaro;

attraversamenti di Corso Garibaldi fino a Piazza Duomo;

via Crocefisso;

via Tommaso Campanella;

via T. Gulli;

via Tommasini;

via Cavour;

via San Francesco da Paola.

Previsti inoltre ulteriori divieti di sosta nella fascia serale dell’11 settembre, dalle ore 23.00, nelle vie maggiormente interessate dal passaggio e dalla gestione della processione. Tra queste via G. Pepe, via S. Vollaro, via Crocefisso, via Tommaso Gulli, via Cavour, via Generale Tommasini e via San Francesco da Paola.

Il 15 settembre la processione nel centro storico

Un secondo dispositivo riguarda la giornata conclusiva delle celebrazioni, quando la Sacra Effigie sarà nuovamente protagonista di una processione cittadina.

Per martedì 15 settembre, dalle ore 12.00 fino a cessate esigenze e comunque non oltre le ore 22.00, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati lungo diverse strade del centro storico.

Tra le vie interessate:

Corso Garibaldi, nel tratto compreso tra via Gaeta e via Aspromonte;

via Caprera;

via Aspromonte;

via Lemos;

via Tommasini;

via Tommaso Gulli;

via Cavour;

via Del Plebiscito;

via Santo Stefano da Nicea;

via Capobianco;

via Diego Vitrioli;

via Felice Valentino;

via Pietro Foti;

via Simone Furnari;

via Spanò Bolani;

via Salvatore Quasimodo;

via Osanna;

via delle Convertite;

via Miraglia;

via dei Bianchi;

via Crocefisso;

via San Francesco da Paola;

via Saverio Vollaro;

via Argine Destro Calopinace;

area parcheggio di Piazza Garibaldi, lato monte e lato mare.

Dalle ore 14.00 del 15 settembre e fino al passaggio della processione sarà inoltre vietato il transito veicolare nelle strade interessate dal corteo, fatta eccezione per residenti, mezzi di soccorso, mezzi di polizia e veicoli al servizio della manifestazione religiosa.

Cambiano anche i percorsi dei bus

Le modifiche coinvolgeranno anche la circolazione dei mezzi pubblici e dei mezzi pesanti.

Per la giornata del 15 settembre, dalle ore 14 e fino alla conclusione delle esigenze legate alla processione, Atam e gli altri mezzi interessati seguiranno percorsi alternativi.

Per la direttrice sud-nord il percorso indicato sarà:

Ponte Calopinace;

via Argine Destro Calopinace;

via San Francesco da Paola;

via G. Pepe;

via Andrea Caridi;

Corso Giacomo Matteotti;

viale Zerbi;

viale Roma.

Per la direttrice nord-sud:

via Giuseppe De Nava;

viale Roma;

viale Zerbi;

Corso Prof. Italo Falcomatà;

via Barlaam.

Un piano necessario per accompagnare i momenti più partecipati delle Feste Mariane 2026, garantendo lo svolgimento delle celebrazioni e limitando i disagi alla circolazione cittadina.