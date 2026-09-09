Feste Mariane a Reggio, le novità liturgiche per le processioni

Novità che saranno introdotte a partire dalle celebrazioni di quest’anno al fine di tutelare il Quadro e la Vara della Madonna della Consolazione

L’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, in vista delle festività mariane ormai imminenti, rende note alcune novità che saranno introdotte a partire dalle celebrazioni di quest’anno al fine di tutelare il Quadro e la Vara della Madonna della Consolazione, recependo le indicazioni della Soprintendenza e degli organismi deputati all’ordine e alla sicurezza pubblica. È volontà di tutti che i beni culturali che ci sono stati consegnati dalla tradizione della nostra amata terra, vengano conservati nel miglior modo possibile, affinché anche noi possiamo consegnarli a chi ci succederà nel cammino di vita e di fede lungo il corso dei secoli.

Le modifiche per l’ingresso in Cattedrale

Le principali modifiche riguardano l’ingresso delle processioni in Cattedrale: non sarà possibile entrare in Duomo prima dell’arrivo del Quadro della Madonna della Consolazione, una volta entrata la Vara in Cattedrale, seguendo le indicazioni delle Forze dell’Ordine e degli altri operatori della sicurezza, tutti potranno accedere gradualmente e con ordine per assistere alla collocazione della Venerata Effigie sull’Altare Maggiore.

L’unica area in cui non si potrà sostare sarà quella riservata al posizionamento della Vara stessa, oggetto di un recente e delicato intervento di restauro. Il Quadro sarà collocato immediatamente e pubblicamente sopra l’altare maggiore attraverso il nuovo meccanismo di posizionamento progettato e realizzato dalla Soprintendenza.

Accessi e gestione degli spazi della Cattedrale

Per entrare in Cattedrale si potrà accedere unicamente attraverso i portoni principali di piazza Duomo, che saranno utilizzati esclusivamente come entrate, mentre i portoni laterali di via Crocifisso saranno utilizzati come uscite. Non sarà possibile attendere l’arrivo della Processione dentro il Duomo. Il sagrato e la scalinata della Cattedrale dovranno rimanere liberi durante l’arrivo della Processione e l’ingresso della Vara in Duomo.

Le novità liturgiche per le processioni

Sono previste anche alcune novità di carattere liturgico: le processioni di sabato e martedì saranno aperte dal Crocifisso, davanti al quale non ci saranno membri di associazioni e dei movimenti. Costoro sono invitati a partecipare posizionandosi dietro i rappresentanti delle istituzioni, o lungo il percorso.

Dietro la Croce sarà comunque presente una delegazione della Consulta delle aggregazioni laicali in rappresentanza delle associazioni e dei movimenti e i membri dei due Ordini Cavallereschi direttamente soggetti alla Santa Sede (Sovrano militare ordine di malta e Ordine equestre del Santo sepolcro di Gerusalemme).